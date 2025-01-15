В РФ предложили шестикратно увеличить штраф за отсутствие спецзнака на тихоходах

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР планируют внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о повышении размера штрафа для водителей тихоходных транспортных средств с максимальной скоростью 30 км/ч, которые не обозначают автомобили специальной наклейкой. Инициатива предполагает увеличение штрафа с 500 до 3 тыс. руб. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Автором законопроекта выступил депутат Иван Сухарев. По его мнению, мера в случае принятия повысит ответственность водителей к соблюдению правил дорожного движения и снизит аварийность на дорогах. «Автомобилисты не должны ломать голову: то ли впереди медлительный водитель и его обгон будет караться штрафом, то ли тихоход-нарушитель, наплевавший на требование установить опознавательный знак»,— сказал господин Сухарев.

Законодатель также отметил, что тихоходные транспортные средства без знака зачастую становятся причиной серьезных аварий. Депутат обратил внимание, что сейчас многие участники дорожного движения получают штрафы за обгон транспорта, который движется медленно, но не является тихоходом. По его мнению, действующий размер штрафа недостаточно сдерживает нарушителей.