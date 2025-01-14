Дело против подростка, за которого вступился Рамзан Кадыров, вернули прокурору

Савеловский районный суд Москвы вернул прокурору дело в отношении 14-летнего чеченского подростка Муслима Мурдиева для устранения нарушений. Об этом сообщил адвокат подростка Асланбек Минкаилов изданию «Чечня сегодня». Домашний арест подростка продлили до 14 апреля.

Присутствовавший на заседании уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев обратил внимание, что у Муслима Мурдиева нет возможности получать образование. «Он является девятиклассником и должен готовиться к экзаменам»,— отметил Солтаев. Омбудсмен добавил, что у Муслима Мурдиева стресс из-за длительного домашнего ареста, что также негативно отразилось на его здоровье.

Уголовное дело против Муслима Мурдиева возбудили 18 октября 2023 года, его обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Причиной стала драка в парке на Ходынском поле. Муслим Мурдиев утверждает, что заступался за товарища. По делу проходят еще четыре человека. Господин Кадыров 4 декабря заявил, что лично занимается делом и с подростком «ничего не сделают». Он раскритиковал господина Бастрыкина и главу МВД Владимира Колокольцева. В СКР сообщили о наличии доказательств вины подростка и других фигурантов. Мать подростка написала на имя главы ведомства Александра Бастрыкина письмо, в котором рассказала подробности драки.