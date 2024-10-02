Снижение — нормативное

Норматив достаточности базового капитала ВТБ (MOEX: VTBR) по итогам августа 2024 года опустился до многомесячного минимума, он оказался ниже, чем у других банков. Причина — передача активов от присоединяемого банка «ФК Открытие». Снижение индикатора негативно влияет на возможности ВТБ расширять кредитный бизнес. Впрочем, банк успешно пользуется поддержкой «дочек», которые выплачивают существенный объем дивидендов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Норматив достаточности базового капитала (Н1.1) ВТБ к началу сентября снизился до 5,31% при регуляторном минимуме в 4,5% без учета надбавок (они были обнулены и должны полностью восстановиться к 2028 году), свидетельствует его отчетность. На начало сентября 2024 года показатель ВТБ также самый низкий среди всех банков, за исключением находящихся на санации.

Показатель снижается шесть месяцев подряд, за это время снижение составило 1,3 п. п. В настоящее время он находится вблизи порогового значения (5,125%), в случае преодоления которого может последовать списание субординированных займов. Согласно раскрытой ранее отчетности, такого низкого показателя у банка не наблюдалось с 2014 года, когда данный норматив стал рассчитываться. Однако с марта 2022 года по апрель 2023 года отчетность не раскрывалась, а по словам первого зампреда правления ВТБ Дмитрия Пьянова, банк тогда имел «все шансы списать субординированные кредиты в силу пробития триггеров списания».

Дмитрий Пьянов, первый зампред правления ВТБ, 30 июля: «У нас пока в некоторых существенных компонентах есть пробелы с пониманием регуляторной среды в области достаточности капитала на 2025 год».

Снижение норматива достаточности капитала негативно влияет на возможности банка расширять бизнес и наращивать активы, в том числе кредитование. Впрочем, на прошлой неделе в ВТБ поясняли журналистам, что этот показатель снижается из-за интеграции банка «ФК Открытие», в рамках которой идет перевод клиентов и кредитного портфеля. «Соответственно, возникают моменты, когда приходят активы, а капитал внутри группы приходит вслед за этими активами»,— указывал Дмитрий Пьянов. Но, по его оценке, угрозы для списания субордов нет, а в дальнейшем показатель норматива ухудшаться не будет.

Эксперты не исключают, что банку может потребоваться докапитализация. В частности, при увеличении объемов резервирования в связи с потенциальным ухудшением финансового положения заемщиков из-за высоких ставок и отсутствия значительных объемов разовых доходов, поясняет аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев. При этом он отмечает, что по мультипликаторам ВТБ «оценивается ниже основных конкурентов», поэтому при справедливой оценке акций банка в 100–115 руб., в зависимости от потенциального объема допэмиссии, цена размещения должна быть менее 100 руб. Еще один собеседник “Ъ” на финансовом рынке отмечает, что на растущем рынке дисконт при ускоренном размещении акций (АВВ) составляет 5–7%, на текущем рынке — 5–10%. «Именно с таким дисконтом размещались группы "Астра" и "Позитив". В случае ВТБ размер дисконта должен быть на уровне 20% (текущая цена менее 90 руб.— “Ъ”), тогда акции будут интересны крупным игрокам»,— оценивает он.

По словам руководителя департамента внутреннего аудита и управления рисками ФБК Романа Кенигсберга, достичь роста норматива можно и за счет работы с качеством активов (снижение коэффициента риска приведет к росту норматива).

Кроме того, по его словам, дивиденды, полученные банком от дочерних структур, также могут повлиять на его улучшение, но через рост прибыли, которая может быть перенесена в базовую часть капитала после аудита отчетности. Для включения в капитал полученной прибыли, в том числе в виде дивидендов, потребуется аудиторское заключение. И, как отмечает партнер группы «Юникон» Денис Тарадов, аудиторские компании нередко получают такие запросы от клиентов. Сам процесс по времени занимает две-три недели, плюс несколько дней на передачу заключения в Банк России, после чего банк вправе включать прибыль в источники капитала, отмечает эксперт.

Вместе с тем в банке не ответили “Ъ”, каким образом планируют повышать норматив. В начале марта Дмитрий Пьянов заявлял, что банк не делает ставку на пополнение капитала за счет гибридных инструментов, таких как субординированные облигации. При этом ВТБ получает существенные средства в виде дивидендов от дочерних структур. Так, РНКБ, помимо выплат дивидендов за 2023 год материнскому банку в размере 12,1 млрд руб., выплатит еще 25 млрд руб. за первое полугодие 2024 года. «ФК Открытие» по итогам 2023 года уже выплатил 114,2 млрд руб., за первый квартал 2024 года — 14,1 млрд руб., за первое полугодие 2024 года — еще 18,3 млрд руб.

Ольга Шерункова, Виталий Гайдаев