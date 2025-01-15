Ограница на замке

Закупки алмазов Индией, на которую приходится около 90% мировой огранки, в 2024 году оказались худшими за последние годы. В декабре страна из-за высоких запасов сократила импорт на 37%, до $804 млн, за весь прошлый год — на 16%, до $11 млрд. Добыча алмазов в мире в 2024 году, по предварительным оценкам, снизилась на 10%. В 2025 году поддержку рынку и в том числе российским производителям может оказать рост мирового сегмента люксовых товаров, в том числе в странах Юго-Восточной Азии и Персидского залива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Индия в декабре 2024 года сократила импорт алмазов на 37% год к году, до $804 млн, по итогам всего прошлого года закупки снизились на 16%, до $11 млрд. Такие данные Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (GJEPC) приводит инвестиционная компания БКС. Экспорт бриллиантов из Индии за 2024 год на этом фоне снизился на 20%, до $12 млрд.

На Индию приходится около 90% мировой огранки алмазов. Как отмечают в БКС, статистика алмазно-бриллиантового импорта и экспорта страны за 2024 год оказалась самой слабой за более чем десять лет, без учета периода пандемии.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Ахмед Алиев отмечает, что из-за высоких запасов у индийских огранщиков, высоких процентных ставок и ограниченного мирового спроса на готовые бриллианты цены на алмазы снижались практически весь прошлый год.

По словам руководителя отдела аналитических исследований Альфа-банка Бориса Красноженова, средние цены в 2024 году были на уровне $120 за карат, по индийской статистике. Давление на мировые цены на алмазы оказывает и снижение цен на синтетические алмазы, несмотря на то что пока на них приходится менее 10% рынка, добавляет управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов.

На этом фоне, отмечает аналитик, добыча алмазов в мире в прошлом году снизилась, по предварительным оценкам, на 10% год к году. По данным отчета АЛРОСА, в 2023 году мировая добыча алмазов составила 116,2 млн карат. De Beers, как писало агентство Rapaport, на фоне кризиса может снизить свой производственный план на 2024 год. В пресс-службе главы Республики Саха ранее сообщали, что АЛРОСА в 2024 году выполнила план по добыче 33 млн карат против 34,6 млн карат годом ранее. На фоне кризиса компания объявила, что планирует приостановку производства на части наименее рентабельных участков. Аналитики оценили возможное сокращение добычи в результате в 4–10% (см. “Ъ” от 22 ноября 2024 года).

Руководитель по корпоративным финансам АЛРОСА Сергей Тахиев отмечает, что рекордно высокие объемы закупок в 2021 и 2022 годах (по $17 млрд и $17,8 млрд соответственно) сменились низкими закупками в последние два года. Но, указывает он, средние значения импорта алмазов в Индию составляют порядка $14,2 млрд за последние десять лет. По словам господина Тахиева, история отрасли показывает, что циклы роста длятся два-три года, а циклы снижения — один-два года. «Мы не даем оценок и прогнозов, однако можем сказать, что фундаментальные факторы у сектора очень сильные»,— отмечает он.

Дмитрий Орехов допускает, что рост мирового сегмента люксовых товаров, в том числе в дружественных РФ странах, окажет поддержку российским производителям.

В конце прошлого года АЛРОСА подчеркивала рост значения для участников алмазно-бриллиантовой торговли новых азиатских рынков — стран Юго-Восточной Азии и Персидского залива. Эти регионы имеют значительный потенциал роста в следующие 10–15 лет. По оценкам Бориса Красноженова, в 2025 году при сохранении высокого спроса на ювелирные изделия и одновременной нормализации уровня запасов в отрасли в 2025 году можно ожидать стабилизации цен на алмазы на уровне $130–140 за карат.

Теоретически возможна и переориентация части спроса на алмазную продукцию в промышленность и оборонный сектор, предполагает исполнительный директор Гильдии ювелиров России Владимир Збойков. Но на практике это экономически целесообразно лишь для очень ограниченного числа рудников, где себестоимость добычи алмазов низкая, так как цена технических алмазов меньше стоимости ювелирных в сотни раз. При этом алмазы ювелирного качества использовать как абразив также нерентабельно, добавляет он.

Вице-президент ВТБ Юлия Безменова отмечает, что бриллианты продолжают демонстрировать высокий потенциал как защитный и долгосрочный инвестиционный инструмент в условиях растущей волатильности на финансовых рынках и ограничений для традиционных инвестиций. По ее словам, в 2024 году число сделок клиентов с инвестиционными алмазами выросло на 60%, и в 2025 году интерес, преимущественно среди частных инвесторов, продолжит расти.

Полина Трифонова