Из камней выжимают последнее

Слабый спрос и низкие мировые цены влияют на стоимость экспорта алмазов из России. По итогам 2024 года, по прогнозам Rapaport, поставки могут сократиться на 17%, до $3,19 млрд. Аналитики отмечают, что стоимость алмазов стабилизировалась после двухлетнего падения, а в АЛРОСА видят предпосылки для повышения цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Экспорт алмазов из России по итогам 2024 года может сократиться на 17% год к году, до $3,19 млрд, говорится в обзоре отраслевого агентства Rapaport. Прогнозный объем поставок в натуральном выражении аналитики не приводят. В 2023 году, по данным Кимберлийского процесса, РФ сократила экспорт алмазов на 12%, до 32,4 млн карат, стоимость поставок снизилась на 7,7%, до $3,7 млрд (см. “Ъ” от 3 июля).

Ожидаемое Rapaport сокращение экспорта алмазов из РФ в деньгах в 2024 году соответствует мировым трендам, следует из обзора.

Агентство прогнозирует снижение мирового производства алмазов в этом году на 34%, до $10,68 млрд, ожидает сокращения стоимости экспорта из Ботсваны на 46%, до $2,2 млрд, и падения выручки De Beers на 50%, до $2,9 млрд. Также, по прогнозам Rapaport, стоимость экспорта бриллиантов из Индии, где ограняется свыше 90% добываемых в мире алмазов, в этом году снизится на 49%, до $7,26 млрд.

Как отмечается в исследовании, на рынок влияет сокращение спроса в Китае и конкуренция с синтетическими камнями, которые приносят ювелирам кратно большую маржу и могут стать основным продуктом для потребителей со средним доходом, заботящихся о ценах. В «БКС Мир инвестиций» указывали, что в Китае покупатели переключаются на золото при выборе драгоценных украшений.

Главный стратег инвестиционной компании «Вектор Икс» Максим Худалов с оценкой снижения экспорта алмазов из РФ в денежном выражении согласен. Как отмечает аналитик, индекс цен на алмазы с начала года упал примерно на 20% на фоне общего подавленного настроения инвесторов и давления на рынок искусственных алмазов.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Ахмед Алиев говорит, что снижение мирового экспорта алмазов — скорее следствие сокращения производства со стороны крупнейших игроков.

De Beers, рассказывает он, несколько раз в этом году объявляла о снижении добычи против предыдущих прогнозов. «Полагаем, что похожий шаг мог быть предпринят со стороны АЛРОСА в части зарубежных поставок»,— считает господин Алиев. Индийский совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) сообщал, что АЛРОСА в сентябре 2023 года по запросу организации останавливала продажи на два месяца на фоне опасений снижения спроса.

Как отмечает господин Алиев, непростые времена на рынке алмазов продолжаются последние два года в условиях слабого спроса на бриллианты и дорогих кредитов у индийских огранщиков, крайне чувствительных к ставкам на фоне невысокой рентабельности бизнеса. В последнее время, говорит аналитик, цены на алмазы стабилизировались после двухлетнего падения благодаря усилиям участников рынка. Но, по его словам, назвать это разворотом тренда пока сложно, учитывая все еще слабую статистику по бриллиантам.

Начальник управления по корпоративным финансам АЛРОСА Сергей Тахиев говорит, что рынок спроса на ювелирные изделия превышает показатели до пандемии и сохраняется потенциал дальнейшего роста. В огранке, по его словам, наблюдается традиционное временное охлаждение на фоне высокого спроса на алмазы в 2021–2022 годах, когда цены выросли на 40%, что спровоцировало спекулятивное накопление запасов. «Сейчас наблюдается постепенная нормализация запасов. В дальнейшем рынку придется пересмотреть равновесные цены на алмазы в сторону повышения, так как спрос и предложение устойчиво переходят в состояние структурного дефицита»,— говорит господин Тахиев.

Анатолий Костырев