В работе МТС произошел массовый сбой

В работе мобильного оператора МТС (MOEX: MTSS) произошел массовый сбой, следует из данных сервисов Downdetector и «Сбой.рф».

На сайте «Сбой.рф» к 13:00 мск количество сообщений о сбоях превысило 22 тыс. Большинство из них — из Москвы и Свердловской области.

Количество жалоб на сервисе Downdetector достигло почти 6 тыс. Они преимущественно поступают из Москвы и Московской области. Большинство обращений — жалобы на сбой в работе домашнего или мобильного интернета.