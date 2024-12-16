Алкоголь берут с запасом

Продажи алкоголя в России достигли максимума за последние семь лет. Как пишет РБК, с начала 2024-го в рознице реализовали более 200 млн декалитров спиртного. Это без учета пива и пивных напитков. Цифра незначительно выше, чем годом ранее, и на одну пятую больше, чем за аналогичный период 2017-го. Рекордные показатели фиксировались и в ноябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Скорее всего, россияне запасаются алкоголем перед введением заградительных пошлин на импортное спиртное, считает глава комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский: «Основной фактор — ожидание повышения цен. И второе — опасения, что часть привычных в ассортименте вин и других алкогольных напитков просто исчезнет с полок по причине того, что будут введены какие-то запретительные санкции и так далее. И покупали все это в основном про запас. Что касается цен, с нового года увеличится акциз практически по всем видам алкогольной продукции. Очень долго обсуждалось серьезное, многократное увеличение пошлин на импортную продукцию из недружественных стран, и эти все слухи, которые, в общем, всегда обоснованы и всегда доходят до конечного покупателя, они определяют ажиотажный спрос».

По сравнению с 2023-м, сильнее всего выросли продажи ликеро-водочных изделий и других напитков с высоким градусом. Также россияне активнее покупают игристое и тихое вино. Крепкий алкоголь дорожает не так быстро, говорит гендиректор компании Ast Леонид Рафаилов: «Потребление все больше и больше переходит в легальную плоскость, и мы видим истинные цифры.

Эти цифры, скорее всего, были всегда. Мы не замечаем, чтобы рост потребления алкоголя был столь явно заметен, скорее всего, те суррогаты, заменители, которые употреблялись, сегодня не приобретают. Покупается легальный алкоголь, однозначно растет потребление отечественного. К сожалению, возможен еще и тренд на переход с потребление вина на потребление крепкого алкоголя, если российские виноделы продолжат повышать цены.

Крепкий алкоголь не дорожает какими-либо значительными темпами, а дорожает на стоимость изменения акцизных ставок, таможенных пошлин и на стоимость изменения логистических расходов и комплектующих материалов. В отличие от вина, которое дорожает, импортное вино дорожает в связи с тем, что растет пошлина, и российские виноделы тоже, судя по всему, вынуждены поднимать свои цены, потому что у них тоже вся продукция подвержена инфляции».

Как отчитывалась Федеральная таможенная служба, на фоне повышения пошлин объем импорта вин из недружественных стран за год сократился почти вдвое. В минувшем августе сборы подняли до 25%. При этом Ассоциация виноградарей и виноделов неоднократно предлагала увеличить пошлины на бутылки из стран НАТО сразу до 200%. Спрос переходит на российскую продукцию, но остается вопрос, возможно ли его удовлетворить, отметил исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин: «Из собственной статистики видно, что рост вина и другого крепкого алкоголя, за исключением водки, хотя ее продажи тоже растут.

При этом спрос на вино не увеличивается, но растет средняя стоимость бутылки. Растет потребление игристых вин, увеличивается доля белых, то есть доля белых вин в продажах превосходит красные, чего не было еще 10 лет назад. И сказать, что идет рост алкоголизации населения, мы не можем.

Спрос переходит на российское или вино из дружественных стран, это связано с особенностями регулирования. То есть вся Европа, США, Новая Зеландия, Австралия, вина из этих стран, они значительно подорожали за последние полтора года. Если мы говорим про стоимость вина до 500 руб. на полке, российских вин с хорошим соотношением цена-качество в этой ценовой нише становится меньше. Выросший спрос не во всех категориях можно удовлетворить, то есть определенные проблемы с рядом игристых вин, то есть я не могу сказать, что там какой-то дефицит в целом, но какие-то марки найти становится все сложнее».

Минпромторг предложил установить квоту на российское вино. Если инициативу одобрят, с 1 марта 2025-го года магазины и рестораны должны заполнить им 20% позиций.

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Александра Абанькова