Депутаты поспорили о чуждом

Первое заседание весенней сессии Госдумы 14 января по традиции открылось выступлениями лидеров фракций, которые на сей раз уделили особенно много внимания внешнеполитическим проблемам. Сильнее всего их волновало, что изменится для России с приходом к власти Дональда Трампа и присоединит ли он Гренландию. Правда, к единому мнению на этот счет депутаты так и не пришли, но предложили, раз уж речь зашла о перекройке карты мира, потребовать у Америки возвращения Аляски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин (в центре) своей речью на открытии весенней сессии вдохновил депутатов на короткую, но насыщенную дискуссию о международном положении

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин (в центре) своей речью на открытии весенней сессии вдохновил депутатов на короткую, но насыщенную дискуссию о международном положении

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Открывая сессию, спикер Вячеслав Володин сообщил, что в думском портфеле находится 1057 законопроектов, но основным приоритетом станет помощь военным — в полном соответствии с решением президента объявить 2025-й Годом защитника Отечества. На эту тему уже принято 124 закона, еще 19 находятся на рассмотрении, а прямо сейчас депутаты ждут от правительства поправки о приравнивании военнослужащих, выполняющих боевые задачи в Курской области, к участникам СВО, рассказал спикер.

Далее спикер прочитал депутатам небольшую лекцию о международном положении, с удовольствием перечислив проблемы мировых лидеров.

«Байден (уходящий президент США Джо Байден.— “Ъ”) трусливо убежал из избирательной кампании, Шольцу (канцлер ФРГ Олаф Шольц.— “Ъ”) парламент выразил недоверие, Трюдо (премьер Канады Джастин Трюдо.— “Ъ”) собирает вещи. В Англии сменилось три премьера. Потерпела поражение на парламентских выборах партия Макрона (президент Франции Эмманюэль Макрон.— “Ъ”). Ну а Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский.— “Ъ”) и его правительство нелегитимны давно, цепляясь за власть, делают все для того, чтобы самосохраниться». Всему этому сопутствуют экономические проблемы: «рост экономики государств Еврозоны составил всего 1%, Германии — 0%», в то время как Россия «преодолевает трудности», а ее экономика по итогам прошлого года выросла на 4%, доложил господин Володин.

Руководители фракций тоже не смогли пройти мимо актуальных внешнеполитических вопросов, хотя их выводы были менее оптимистичными.

Например, лидер КПРФ Геннадий Зюганов признался, что не разделяет надежд «некоторых телеканалов» на победу Дональда Трампа на выборах президента США, который, «еще не взойдя на престол, уже добился тектонических сдвигов в западном мире». «Уверяю вас, они сумеют купить Гренландию, "припаркуют" Канаду и Мексику, может, даже переименуют Мексиканский залив в Американский»,— спрогнозировал господин Зюганов. В итоге США станут «империей с населением более 500 миллионов» и начнут диктовать свои условия «не только Европе, но и всем остальным», мрачно резюмировал лидер коммунистов.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий с таким выводом решительно не согласился, заявив, что «тектонических сдвигов в мировой политике» добился вовсе не Дональд Трамп, а Владимир Путин, вокруг идей и подходов которого сплотилось новое «глобальное большинство». «Гадать о будущем Гренландии и Канады» господин Слуцкий тоже не стал и даже упрекнул Геннадия Зюганова в том, что тот выступил как «какой-то либерал». «Я понимаю, почему в прошлом году у нас такое движение вниз популярности КПРФ»,— язвительно добавил лидер ЛДПР. Еще одной шпилькой в адрес конкурентов стали его слова о том, что ЛДПР активно помогает Донбассу «гуманитаркой» и техникой, но «не считает количество конвоев» (как это делает КПРФ).

Глава «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов, однако, счел нужным вернуться к Дональду Трампу и его видам на Гренландию. «Лапку-то он протягивает осознанно»,— заверил лидер эсеров, объяснив это оборонными и экономическими интересами США. Но раз уж дело дошло до того, что «можно перекроить карту», Россия тоже должна включиться в этот процесс и потребовать у США Аляску, предложил господин Миронов, напомнив высказывание Владимира Путина о том, что «границы России нигде не заканчиваются».

А вот лидер «Новых людей» Алексей Нечаев озабоченность коллег внешней политикой не разделил. Согласившись с тем, что в мире неспокойно, он призвал депутатов «не нервировать людей» разговорами о захватнических планах Дональда Трампа и «заниматься своей страной» — в частности, экологической катастрофой в Черном море, где произошел разлив мазута, и реализацией национальных целей развития. Этот настрой поддержал и руководитель фракции «Единой России» Владимир Васильев, не вспомнивший в своей речи ни о господине Трампе, ни о Гренландии, ни о проблемах Запада в целом. Вместо этого он прагматично предложил оппозиционерам для более эффективной работы обсуждать свои инициативы с единороссами, потому что «когда вы обсуждаете здесь между собой — никакого толка».

Итог выступлениям подвел Вячеслав Володин. О судьбе Гренландии он, правда, ничего не сказал, но зато попросил коллег воздерживаться от демагогии и популизма.

«А кто ставит вперед свои политические амбиции, забывая об интересах страны, может без нее и остаться,— предостерег спикер, не называя фамилий.— Поэтому берите и выводите эту дискуссию из стен Думы, пожалуйста. Там есть возможность у партий: дискутируйте, кто сильнее, кто мощнее, кто вторая партия, кто третья, кто пятая».

Ксения Веретенникова