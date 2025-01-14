Патрушев: Молдавия из-за антироссийской политики может перестать существовать

Помощник президента России и постоянный член Совбеза Николай Патрушев считает, что антироссийская политика Молдавии может привести к тому, что республика войдет в состав другого государства или вообще перестанет существовать. По его словам, молдавские власти самостоятельно заводят себя в кризис непродуманными действиями, при этом «крутя русофобскую шарманку».

«Не исключаю, что агрессивная антироссийская политика Кишинева приведет к тому, что Молдавия либо войдет в состав другого государства, либо вообще прекратит свое существование»,— сказал господин Патрушев в беседе с газетой «Комсомольская правда». В том же интервью господин Патрушев также не исключил, что в наступившем году «прекратить свое существование» может и Украина.

Он также напомнил об энергокризисе в Молдавии, в котором, по мнению помощника президента, виноваты непосредственно власти страны. Он считает, что молдавские власти «послушно выполняют приказы Брюсселя о снижении газовой зависимости от России».

1 января российский «Газпром» прекратил поставлять газ в страны Европы, в том числе в Молдавию. С того же дня в стране вступили в силу меры по экономии электроэнергии. Энергокризис затронул и Приднестровье. Там приостановлено почти все промышленное производство. Власти республики также сообщали о гибели людей, которые пытались отопить дома дровами и газом.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Приднестровью холодно».