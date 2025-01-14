Патрушев: переговоры по Украине должны идти только между Москвой и Вашингтоном

Помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности Николай Патрушев считает, что переговоры по украинскому вопросу должны вестись только между Россией и США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Ни с каким Лондоном и Брюсселем разговаривать не о чем. Руководство ЕС, например, давно уже не имеет права говорить от лица многих своих членов, таких как Венгрия, Словакия, Австрия, Румыния и некоторых других европейских стран, заинтересованных в стабильности в Европе и занимающих взвешенную позицию в отношении России»,— сказал господин Патрушев в интервью «Комсомольской правде».

Что касается Украины, то, как считает господин Патрушев, не исключено, что в наступившем году Украина «вообще прекратит свое существование».

Господин Патрушев добавил, что Россия уважает будущего президента США Дональда Трампа и его заявления, а потому планирует дальнейшее развитие диалога в соответствии с мнением администрации Соединенных Штатов.

12 января советник господина Трампа по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что вскоре президенты России и США проведут телефонные переговоры, в будущем не исключена их встреча. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил эту информацию.

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