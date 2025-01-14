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Алексей Логвиненко опроверг слухи о своем уходе с должности главы Ростова

Глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко опроверг расптронившуюся в донских пабликах и СМИ информацию о своей отставке. Об этом он сообщил на мероприятии, посвященном Дню российской печати, передают «Ведомости Юг».

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По словам господина Логвиненко, он не писал заявление об отставке. Его полномочия будут завершены в октябре 2025 года. «Досрочное решение может принять только Гордума Ростова», — отметил градоначальник.

Ранее начальник управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ Мария Петрова также опровергла слухи об отставке Алексея Логвиненко. Она сообщила, что градоначальник находится на рабочем месте.

Анастасия Казуков

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