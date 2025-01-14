В администрации Ростова отреагировали на слухи об уходе Алексея Логвиненко

В пресс-службе администрации Ростова прокомментировали распространившиеся в медиа слухи о досрочном уходе с должности главы города Алексея Логвиненко. «Глава администрации находится на своем рабочем месте. Досрочная отставка возможна только по решению Ростовской городской Думы» — приводятся в сообщении слова председателя ростовского парламента Зинаиды Неярохиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото с сайта администрации Ростова-на-Дону Фото: Фото с сайта администрации Ростова-на-Дону

В администрации также напомнили, что на 25 февраля запланирован отчет Алексея Логвиненко, с которым он выступит на пленарном совещании. Срок полномочий действующего главы города истекает в октябре 2025 года.

Ранее некоторые СМИ публиковали информацию о якобы намерении Алексея Логвиненко уйти с должности по собственному желанию. В конце 2024 года он занял 54 место в рейтинге мэров России, писал «Ъ-Ростов».

Дмитрий Ковалевский