Детский омбудсмен Москвы взяла на контроль издевательство школьниц над ребенком

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила «РИА Новости», что возьмет на контроль случай издевательства двух школьниц над ребенком. Ранее СМИ публиковали видео, где две девушки танцуют в кадре, а затем одна из них пинает малолетнего ребенка ногой в спину. Столичное управление СКР возбудило по факту случившегося уголовное дело, по какой статье — неизвестно.

«Следственный комитет девушек нашел... Конечно, буду брать на контроль с выездом в школу и пониманием, что побудило девочек к такой жестокости»,— сказала госпожа Ярославская в разговоре с агентством.

Telegram-канал Baza писал, что ставшее основанием для уголовного дела видео было опубликовано на платформе TikTok. Оно снято в ноябре 2024 года. На ролике девушка пинает стоявшего на кровати двухлетнего мальчика ногой в спину, после чего он падает на живот. Канал пишет, что ребенок — сын подруги отца одной из девушек в кадре.

Полина Мотызлевская