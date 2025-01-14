СКР возбудил дело после издевательств двух девушек над ребенком в Москве

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после публикации видео, на котором две девушки в Москве издеваются над маленьким ребенком. Кадры случившегося распространились в соцсетях. По какой статье возбуждено дело, в пресс-релизе СКР не сказано.

Инцидент также взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Она рассказала «РИА Новости», что собирается посетить школу, где учатся снявшие видео девушки. «Вот, конечно, буду брать на контроль с выездом в школу и пониманием, что побудило девочек к такой жестокости»,— сказала она.

Telegram-канал Shot пишет, что речь идет о семикласснице, которая вместе с подругой решила снять видео для TikTok. Одна из девушек поставила на кровать маленького ребенка, а другая ударила его ногой в спину, после чего он упал и заплакал, а девушка стала танцевать на камеру. Утверждается, что школьница учится в Бабушкинском районе столицы.

После того как видео разошлось по соцсетям, подруги удалили аккаунт в TikTok. Shot уточняет, что дело возбуждено по статье о насилии над несовершеннолетним.