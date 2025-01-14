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«Она была нервом поколения»

В Москве простились с актрисой Евгенией Добровольской

Театральная актриса, «задравшая планку» коллегам, многодетная мама, «наследница великой театральной школы», летающая «девушка необыкновенной красоты» — так вспоминали коллеги и друзья народную артистку России Евгению Добровольскую, скончавшуюся после продолжительной болезни в возрасте 60 лет. Поклонники принесли на прощание огромные охапки ее любимых белых роз, а прощальные аплодисменты звучали в Камергерском переулке не менее десяти минут.

Свое шестидесятилетие Евгения Добровольская встретила в больнице. А через две недели снова оказалась на сцене — в последний раз

Свое шестидесятилетие Евгения Добровольская встретила в больнице. А через две недели снова оказалась на сцене — в последний раз

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Свое шестидесятилетие Евгения Добровольская встретила в больнице. А через две недели снова оказалась на сцене — в последний раз

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

С утра украшенный по-новогоднему Камергерский переулок заполнился белыми розами. Люди, отряхивая букеты от снега, толпились у входа в МХТ им. Чехова. На основной сцене театра прощались с народной артисткой России Евгенией Добровольской, служившей здесь более 30 лет.

Евгения Добровольская в 16 лет дебютировала в фильме Павла Чухрая «Клетка для канареек» (1983). В 1987 году окончила ГИТИС, а затем с 1991 года была принята в труппу МХТ им. Чехова. Снималась в фильмах и сериалах, среди которых «Королева Марго» Александра Муратова, «Кризис среднего возраста» Гарика Сукачева, «Участок» Александра Баранова, «Время года зима» Светланы Устиновой. Актриса умерла в больнице после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Это случилось 10 января 2025 года — спустя две недели после шестидесятилетия. У Евгении Добровольской остались трое взрослых сыновей и 15-летняя дочь.

Журналистов пускали через служебный вход, и было легко запутаться в театральном закулисье. У гримерок актеры МХТ вполголоса обсуждали план траурной церемонии и всхлипывали — совсем не по театральному.

— Вы не туда забрели — на сцену вход с другой стороны,— попыталась улыбнуться заплаканная женщина.— Мы тут не в парадном состоянии все, извините. Мы Женечку просто очень любили. По-настоящему.

В зале стояла тишина. На сцене в окружении белых венков возвышался гроб. Строгая блондинка, руководившая гражданской панихидой из зала, объясняла, что «Женя любила именно белые цветы — красные розы ей не подходят». И всю церемонию распорядители аккуратно раскладывали красные букеты на краю сцены, а белые — у гроба.

Зал открыли для поклонников — за несколько минут свободных мест не осталось, но тишина сохранилась.

— Вы знаете, как здесь отключить звук? — пожилая женщина протянула корреспонденту “Ъ” кнопочный телефон. — Я так редко в театр хожу, что уж забыла, как это делается. Но с Евгенией все постановки в МХТ видела.

— Ну что, ребят, прощаемся с Женей,— начал церемонию ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.— Для всех поколений театра она именно Женя, не Евгения Владимировна. И это многое о ней говорит.

Все в зале неожиданно поднялись с кресел. Игорь Золотовицкий вспоминал последние дни актрисы — свое шестидесятилетие в конце декабря актриса встретила в больничной палате.

— Но мы не могли оставить ее без юбилея: договорились с врачами, привезли рояль в больницу. Она просила петь и рассказывать истории. Невозможно говорить в прошедшем времени о человеке, который так хотел жить,— рассказывал он.

Фотогалерея

Яркие образы актрисы Евгении Добровольской

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Алиса Фрейндлих и Евгения Добровольская на съемках фильма «Клетка для канареек» режиссера Павла Чухрая, 1984 год

Алиса Фрейндлих и Евгения Добровольская на съемках фильма «Клетка для канареек» режиссера Павла Чухрая, 1984 год

Фото: РИА Новости

На церемонии награждения лауреатов актерской премии «Созвездие» в Союзе кинематографистов, 2002 год

На церемонии награждения лауреатов актерской премии «Созвездие» в Союзе кинематографистов, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Спектакль «Мой голубой друг» на сцене Московского Художественного театра имени А. П. Чехова, 2003 год

Спектакль «Мой голубой друг» на сцене Московского Художественного театра имени А. П. Чехова, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

С Авангардом Леонтьевым в спектакле «Лес» по пьесе Александра Островского на сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2004 год

С Авангардом Леонтьевым в спектакле «Лес» по пьесе Александра Островского на сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

С сыновьями Яном (слева) и Николаем на премьере анимационной комедии «Правдивая история Красной Шапки» в кинотеатре «Горизонт», 2006 год

С сыновьями Яном (слева) и Николаем на премьере анимационной комедии «Правдивая история Красной Шапки» в кинотеатре «Горизонт», 2006 год

Фото: Михаил Фомичев / ТАСС

На благотворительном концерте «Подари мне жизнь» в театре «Современник» с актером Сергеем Шакуровым, 2006 год

На благотворительном концерте «Подари мне жизнь» в театре «Современник» с актером Сергеем Шакуровым, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

В роли прокурора Майерса в спектакле «Свидетель обвинения» режиссера Мари-Луиз Бишофберже на сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2012 год

В роли прокурора Майерса в спектакле «Свидетель обвинения» режиссера Мари-Луиз Бишофберже на сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2012 год

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

С Андреем Кузичевым в спектакле Cloture de l&#39;amour на сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2012 год

С Андреем Кузичевым в спектакле Cloture de l'amour на сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2012 год

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В документальной пьесе Михаила Дурненкова «Вне системы» на сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2013 год

В документальной пьесе Михаила Дурненкова «Вне системы» на сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2013 год

Фото: Александра Краснова / ТАСС

На церемонии вручения памятных знаков «Чайка» артистам и сотрудникам МХТ имени А.П. Чехова с актерами Сергеем Десницким (слева) и Николаем Скориком, 2016 год

На церемонии вручения памятных знаков «Чайка» артистам и сотрудникам МХТ имени А.П. Чехова с актерами Сергеем Десницким (слева) и Николаем Скориком, 2016 год

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В спектакле «Космос» по пьесе Алексея Житковского на новой сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2023 год

В спектакле «Космос» по пьесе Алексея Житковского на новой сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2023 год

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

С Олегом Гаасом в спектакле «Космос» на новой сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2023 год

С Олегом Гаасом в спектакле «Космос» на новой сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2023 год

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

С Вероникой Васант (слева) в спектакле «9 ряд. 10, 11 место» по пьесе Юлии Поспеловой на сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2023 год

С Вероникой Васант (слева) в спектакле «9 ряд. 10, 11 место» по пьесе Юлии Поспеловой на сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2023 год

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

На сборе труппы Московского художественного театра имени А.П. Чехова, 2022 год

На сборе труппы Московского художественного театра имени А.П. Чехова, 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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Алиса Фрейндлих и Евгения Добровольская на съемках фильма «Клетка для канареек» режиссера Павла Чухрая, 1984 год

Фото: РИА Новости

На церемонии награждения лауреатов актерской премии «Созвездие» в Союзе кинематографистов, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Спектакль «Мой голубой друг» на сцене Московского Художественного театра имени А. П. Чехова, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

С Авангардом Леонтьевым в спектакле «Лес» по пьесе Александра Островского на сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

С сыновьями Яном (слева) и Николаем на премьере анимационной комедии «Правдивая история Красной Шапки» в кинотеатре «Горизонт», 2006 год

Фото: Михаил Фомичев / ТАСС

На благотворительном концерте «Подари мне жизнь» в театре «Современник» с актером Сергеем Шакуровым, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

В роли прокурора Майерса в спектакле «Свидетель обвинения» режиссера Мари-Луиз Бишофберже на сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2012 год

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

С Андреем Кузичевым в спектакле Cloture de l'amour на сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2012 год

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В документальной пьесе Михаила Дурненкова «Вне системы» на сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2013 год

Фото: Александра Краснова / ТАСС

На церемонии вручения памятных знаков «Чайка» артистам и сотрудникам МХТ имени А.П. Чехова с актерами Сергеем Десницким (слева) и Николаем Скориком, 2016 год

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В спектакле «Космос» по пьесе Алексея Житковского на новой сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2023 год

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

С Олегом Гаасом в спектакле «Космос» на новой сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2023 год

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

С Вероникой Васант (слева) в спектакле «9 ряд. 10, 11 место» по пьесе Юлии Поспеловой на сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2023 год

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

На сборе труппы Московского художественного театра имени А.П. Чехова, 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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— Она сама юбилеем и руководила — говорила нам, что и как делать, и бесконечно шутила, чтобы нам было легче,— подхватила его слова актриса Марина Брусникина.— Ей было очень тяжело последний год, но она говорила мне: «Что ты плачешь, что плачешь? Да, я умираю — но такова теперь моя жизнь». Она еще в день рождения сказала нам шутя: «Оказывается, я по вам скучала». Теперь мы все будем бесконечно скучать по Жене,— заключила актриса.

Слово взяли худрук МХТ Константин Хабенский, актеры Дарья Юрская, Игорь Верник, Ксения Глинка, Юлия Пересильд. А собравшиеся так и слушали их стоя. Только когда на сцену вышел актер и театральный педагог Авангард Леонтьев, в зале начали садиться. Господин Леонтьев углублялся в театральную историю:

— Женю учил Владимир Левертов, он выпустил очень многих.— Далее шло причисление многих.— А Левертова учил Владимир Готовцев. В 1908 году он еще со Станиславским…— продолжал педагог. В итоге господин Леонтьев пришел к выводу, что «Женя была наследницей по прямой основателей великой театральной школы». Сидящие в зале ученики выдохнули.

Ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский тоже вспомнил об учителях актрисы. Но ненадолго.

— Она училась на курсе Людмилы Касаткиной, и, когда она родила первого сына во время учебы, я помню, как Касаткина кричала: «Ты никогда теперь не будешь актрисой, а будешь только матерью». Но и Касаткина ошибалась.

Господин Заславский вспоминал, что часто обсуждал «с Женей» ее детей и слушал «материнские переживания», поэтому «точно знает, что ее хватало на все».

— Она была нервом поколения, великой актрисой. А известные личности совсем не обязательно оказываются хорошими людьми и тем более хорошими матерями. Но она была,— заключил критик.

Представители одного с Евгенией Добровольской поколения вспоминали юность актрисы. Актер Виктор Рыжаков вспоминал, что «Женя была из тех барышень, которые нравились всем парням». А Вячеслав Невинный (младший) рассказывал, что благодаря актрисе влюбился в театр и понял, что «это место, где волшебные девочки необыкновенной красоты летают». (В одном из спектаклей господин Невинный страховал Евгению Добровольскую, «улетавшую со сцены на растянутые снизу плащи».)

— Мы — выпускники Жениной школы актерского мастерства,— заметила актриса Наталья Бочкарева, рассказывавшая, как тяжело было играть рядом с ней на сцене.

О высоких требованиях Евгении Добровольской говорила и актриса Ирина Пегова, вспоминавшая, что «Женя передавала роль в "Чайке" — и не жалела ни одной интонации».

— Она всегда категорично заставляла своих партнеров соответствовать себе — но мы все благодарны ей за так высоко задранную планку,— заключила Ирина Пегова.

— Женю не любили только ленивые и бездарные,— согласился актер Юрий Стоянов.

В самом конце выступал 78-летний режиссер Павел Чухрай, в фильме которого дебютировала 16-летняя актриса.

— Она же тогда пришла на отбор последняя — все закрыто было. Я спросил: «Как же ты вошла?». А она ответила: «Через забор перелезла».

— Да, Женя не боялась ни заборов, ни смерти,— завершил Игорь Золотовицкий прощание и пригласил всех на улицу, в Камергерский переулок, «чтобы она услышала последние аплодисменты».

И аплодисменты было слышно. Люди растянулись вдоль переулка, залезали на новогодние инсталляции, выглядывали из-за елок и громко хлопали, заглушая музыку из соседних ресторанов. Сотрудница сувенирной палатки из окошка окликнула стоящего неподалеку мужчину.

— Это премьера какая-то?

— Наверное, можно и так сказать. С Евгенией Добровольской прощаемся.

Женщина вздохнула — и тоже присоединилась к аплодисментам. Все букеты — белые и красные — уже погрузили в машины, скрылся катафалк, а они все звучали и звучали.

После отпевания в храме Святителя Николая на Трех Горах актрису похоронили на Троекуровском кладбище.

Полина Ячменникова

Фотогалерея

Прощание с Евгенией Добровольской

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Весь Камергерский переулок был заполнен людьми, провожавшими Евгению Добровольскую бурными аплодисментами не меньше пяти минут &lt;br>На фото: актер Павел Ворожцов с портретом актрисы

Весь Камергерский переулок был заполнен людьми, провожавшими Евгению Добровольскую бурными аплодисментами не меньше пяти минут
На фото: актер Павел Ворожцов с портретом актрисы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

С актрисой простились на Основной сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова &lt;br>На фото: сын Евгении Добровольской и Михаила Ефремова Николай

С актрисой простились на Основной сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова
На фото: сын Евгении Добровольской и Михаила Ефремова Николай

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Худрук МХТ имени А. П. Чехова, актер Константин Хабенский

Худрук МХТ имени А. П. Чехова, актер Константин Хабенский

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Актер Авангард Леонтьев долго стоял у гроба

Актер Авангард Леонтьев долго стоял у гроба

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

А затем произнес самую долгую речь, вспомнив всех учителей Евгении Добровольской

А затем произнес самую долгую речь, вспомнив всех учителей Евгении Добровольской

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Cоболезнования семье актрисы выражала вся труппа МХТ имени А. П. Чехова &lt;br>На фото: сын актрисы Николай Ефремов и ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

Cоболезнования семье актрисы выражала вся труппа МХТ имени А. П. Чехова
На фото: сын актрисы Николай Ефремов и ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Актер Михаил Пореченков

Актер Михаил Пореченков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Актриса Юлия Пересильд переживала, что так и не сыграла вместе с Евгенией Добровольской на театральной сцене

Актриса Юлия Пересильд переживала, что так и не сыграла вместе с Евгенией Добровольской на театральной сцене

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Бывший супруг Евгении Добровольской, оператор Дмитрий Мананников

Бывший супруг Евгении Добровольской, оператор Дмитрий Мананников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Спецпредставитель президента РФ по вопросам международного культурного сотрудничества, бывший министр культуры РФ Михаил Швыдкой

Спецпредставитель президента РФ по вопросам международного культурного сотрудничества, бывший министр культуры РФ Михаил Швыдкой

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Продюсер, режиссер Александр Олейников

Продюсер, режиссер Александр Олейников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Актер Игорь Верник рассказал, что Евгения Добровольская была рождена для сцены

Актер Игорь Верник рассказал, что Евгения Добровольская была рождена для сцены

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Гости церемонии прощания

Гости церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Слева направо: дети Евгении Добровольской дочь Анастасия, сын Николай Ефремов, бывший супруг, оператор Дмитрий Мананников и актер Александр Самойленко

Слева направо: дети Евгении Добровольской дочь Анастасия, сын Николай Ефремов, бывший супруг, оператор Дмитрий Мананников и актер Александр Самойленко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Многие пришедшие проститься с актрисой слушали выступающих стоя — и ни разу не сели за все два часа траурной церемонии

Многие пришедшие проститься с актрисой слушали выступающих стоя — и ни разу не сели за все два часа траурной церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Прощание с Евгенией Добровольской в Камергерском переулке

Прощание с Евгенией Добровольской в Камергерском переулке

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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Весь Камергерский переулок был заполнен людьми, провожавшими Евгению Добровольскую бурными аплодисментами не меньше пяти минут
На фото: актер Павел Ворожцов с портретом актрисы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

С актрисой простились на Основной сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова
На фото: сын Евгении Добровольской и Михаила Ефремова Николай

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Худрук МХТ имени А. П. Чехова, актер Константин Хабенский

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Актер Авангард Леонтьев долго стоял у гроба

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

А затем произнес самую долгую речь, вспомнив всех учителей Евгении Добровольской

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Cоболезнования семье актрисы выражала вся труппа МХТ имени А. П. Чехова
На фото: сын актрисы Николай Ефремов и ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Актер Михаил Пореченков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Актриса Юлия Пересильд переживала, что так и не сыграла вместе с Евгенией Добровольской на театральной сцене

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Бывший супруг Евгении Добровольской, оператор Дмитрий Мананников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Спецпредставитель президента РФ по вопросам международного культурного сотрудничества, бывший министр культуры РФ Михаил Швыдкой

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Продюсер, режиссер Александр Олейников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Актер Игорь Верник рассказал, что Евгения Добровольская была рождена для сцены

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Гости церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Слева направо: дети Евгении Добровольской дочь Анастасия, сын Николай Ефремов, бывший супруг, оператор Дмитрий Мананников и актер Александр Самойленко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Многие пришедшие проститься с актрисой слушали выступающих стоя — и ни разу не сели за все два часа траурной церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Прощание с Евгенией Добровольской в Камергерском переулке

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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