Верховный суд признал террористическими четыре уральских движения

Верховный суд России признал террористической международную организацию «Форум свободных государств постРоссии» (признана нежелательной в РФ), в состав которой входит 172 структурных подразделения. В федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, также внесли четыре уральских движения, следует из данных на сайте ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В частности, террористическими признали движения «Республика Югра», «Уральская Республика», «Южноуральская Республика» и «Свободный Идель-Урал». Решение суда выступило в силу 28 декабря 2024 года.

«Форум свободных государств постРоссии» был создан в форме общественного движения в Польше в 2022 году. Его участники обсуждают распад России на несколько независимых государств. В марте 2023 года Генпрокуратура признала организацию нежелательной. В ведомстве тогда посчитали, что деятельность форума «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности». Его участников Генпрокуратура обвинила в сепаратистской и националистической риторике.

В октябре 2024 года ведомство направило в Верховный суд иск о признании «Форума свободных государств постРоссии» террористическим и запрете его деятельности в стране.

Василий Алексеев