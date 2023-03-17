Генпрокуратура РФ признала нежелательным польский «Форум свободных народов постРоссии»

Генпрокуратура РФ признала нежелательной польскую организацию «Форум свободных народов постРоссии» (Free Nations of PostRussia Forum). В ведомстве считают, что работа организации «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» России.

«Ее (организации — "Ъ".) руководители, являющиеся гражданами иностранных государств и постоянно проживающие в Литве, Великобритании, Чехии, призывают к нарушению территориальной целостности Российской Федерации и выступают с сепаратистскими националистическими лозунгами»,— сообщила Генпрокуратура.

В Генпрокуратуре считают, что на сессиях форума выступают лидеры этносепаратистских движений и иностранные спикеры, «для которых характерна выраженная антироссийская настроенность, реализуемая в системной русофобской пропагандистской деятельности».

Кроме того, по данным Генпрокуратуры, на сайте форума публикуются «недостоверные общественно значимые сведения о специальной военной операции». Поэтому Роскомнадзор по требованию ведомства ограничил доступ к сайту форума.

Анастасия Ларина