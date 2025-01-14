Назначен новый директор Ростовского кремля

Директором государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» назначен Никита Аникин. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Аникин

Фото: Министерство культуры РФ Никита Аникин

Фото: Министерство культуры РФ

Ранее господин Аникин работал заместителем генерального директора по развитию и внешним коммуникациям Музея современной истории России. Он участник кадровой программы министерства «Высшая школа управления в сфере культуры».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что прежний директор музея Алексей Золотухин скончался 2 января, причина смерти не называлась.

Антон Голицын