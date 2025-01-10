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Умер директор музея «Ростовский кремль»

Скончался директор государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» Алексей Золотухин. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили источники в музее. Информацию подтвердили в областном минкульте.

Фото: ГМЗ «Ростовский кремль»

Фото: ГМЗ «Ростовский кремль»

Господин Золотухин умер 2 января, причина смерти пока не называется.

Алексей Золотухин руководил кремлем с 21 декабря 2023 года. 24 декабря 2024 года министерство культуры продлило с ним контракт на три года, господин Золотухин должен был возглавлять учреждение до конца 2027 года.

Алла Чижова

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