В Таганроге эвакуировали учеников Политехнического колледжа

Студентов таганрогского Политехнического колледжа эвакуировали 14 января из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В отдел полиции Таганрога утром, 14 января, поступило сообщение о якобы существующей опасности учебному заведению. В результате проверки опасных объектов обнаружено не было.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в ночь с 13 на 14 января в небе над Ростовской областью силами ПВО уничтожено 14 БПЛА.

Ева Китаева