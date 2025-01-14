В Таганроге эвакуировали учеников Политехнического колледжа
Студентов таганрогского Политехнического колледжа эвакуировали 14 января из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
В отдел полиции Таганрога утром, 14 января, поступило сообщение о якобы существующей опасности учебному заведению. В результате проверки опасных объектов обнаружено не было.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в ночь с 13 на 14 января в небе над Ростовской областью силами ПВО уничтожено 14 БПЛА.