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Над Ростовской областью уничтожено 14 беспилотников

В ночь с 13 на 14 января в небе над Ростовской областью силами ПВО уничтожено 14 БПЛА. Об этом сообщает врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Беспилотники были сбиты в Миллеровском и Тарасовском районах. Пострадавших и разрушений на земле нет.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что из донской столицы из СИЗО отпустили на свободу ранее задержанного участника СВО с позывным Киргиз Аскара Кубанычбека.

Ева Китаева

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