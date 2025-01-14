Над Ростовской областью уничтожено 14 беспилотников

В ночь с 13 на 14 января в небе над Ростовской областью силами ПВО уничтожено 14 БПЛА. Об этом сообщает врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Беспилотники были сбиты в Миллеровском и Тарасовском районах. Пострадавших и разрушений на земле нет.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что из донской столицы из СИЗО отпустили на свободу ранее задержанного участника СВО с позывным Киргиз Аскара Кубанычбека.

Ева Китаева