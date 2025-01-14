Челябинская фабрика остановила производство запрещенной в Белоруссии «Картошки»

ООО ПТК «Колос» приостановило выпуск и реализацию пирожного «Картошка» после признания его опасным в Белоруссии. На производстве проводится проверка до выяснения всех обстоятельств, сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: danger.gskp.by Фото: danger.gskp.by

Импорт пирожного из Челябинска в Белоруссию запретили из-за состава продукции, в котором превышено содержание максимального уровня пищевых добавок. При производстве сладости применялся консервант сорбиновой кислоты в количестве 2,40 г/кг, превышающем допустимый уровень в 1,2 раза. Поставку пирожного в Белоруссию производило ООО «Витрум плюс».