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Челябинская фабрика остановила производство запрещенной в Белоруссии «Картошки»

ООО ПТК «Колос» приостановило выпуск и реализацию пирожного «Картошка» после признания его опасным в Белоруссии. На производстве проводится проверка до выяснения всех обстоятельств, сообщает пресс-служба предприятия.

Фото: danger.gskp.by

Фото: danger.gskp.by

Импорт пирожного из Челябинска в Белоруссию запретили из-за состава продукции, в котором превышено содержание максимального уровня пищевых добавок. При производстве сладости применялся консервант сорбиновой кислоты в количестве 2,40 г/кг, превышающем допустимый уровень в 1,2 раза. Поставку пирожного в Белоруссию производило ООО «Витрум плюс».

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