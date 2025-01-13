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В Белоруссии признали опасным пирожное «Картошка» челябинского производства

Пирожное «Картошка» челябинского производителя «Колос» признано опасным в Белоруссии. Причиной стал состав продукции, в котором превышено содержание максимального уровня пищевых добавок. Информация об этом содержится в белорусском реестре опасной продукции.

Фото: danger.gskp.by

Фото: danger.gskp.by

На сайте отмечено, что при производстве пирожного применялся консервант сорбиновой кислоты в количестве 2,40 г/кг, превышающем допустимый уровень в 1,2 раза.

В связи с выявленным нарушением импорт пирожного из Челябинска в Белоруссию запрещен. Поставку производило ООО «Витрум плюс».

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