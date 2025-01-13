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Коммерсантъ FM
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«Арктика превращается в еще один торговый путь»

Михаил Гуревич — об империалистических планах Дональда Трампа

VIP-билеты за $1млн и вечеринки миллиардеров — через неделю в Вашингтоне пройдет инаугурация Дональда Трампа. Команда избранного президента отчиталась, что получила от спонсоров для этих целей уже более $200 млн. Как пишут СМИ, взносы стремятся сделать все крупнейшие предприниматели и корпорации США. Однако места на трибунах достанутся не всем. Также, по данным The Independent, в честь инаугурации одну из крупнейших вечеринок в Вашингтоне организует лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж. На нее приглашены Илон Маск и еще 400 политиков и бизнесменов. Но весь мир ждет и первых официальных решений Дональда Трампа на посту президента. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался, чем они могут удивить.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В свой первый рабочий день президент Трамп планирует подписать более 100 указов, касающихся здравоохранения, образования, безопасности границ и иммиграционной политики. Впрочем, весь мир обсуждает не эти мелочи, а куда более масштабные, можно даже сказать, империалистические планы 47-го президента. Даст ли он приказ оккупировать Панамский канал? Сколько часов продлится война с Данией за Гренландию? И превратится ли Канада в американский штат? Во всех трех случаях ответ, скорее всего, будет звучать так: нет, но есть нюанс.

«Дональд Завоеватель» обозначил цели

Дело в том, что в отличие от других, зачастую куда более агрессивных лидеров, Трамп в качестве затравки к диалогу всегда предлагает самый радикальный сценарий, сразу озвучивает программу-максимум и тем самым заставляет собеседников самостоятельно искать компромисс. Метод не всегда срабатывает, но по-другому Трамп, похоже, не умеет. Не в его традициях вести длинные переговоры и регулярно сообщать прессе о столь популярном в годы администрации Байдена «осторожном оптимизме».

Кстати, одним из побочных эффектов такого подхода является быстрая потеря интереса к тем инициативам, которые не удается реализовать этаким геополитическим нахрапом.

А бывает, что достижение стопроцентного результата и вовсе опасно если не для США, то как минимум для Республиканской партии. Возьмем ту же Канаду и представим, что она присоединилась к США. Первыми, кто от этого потеряет, будут сами республиканцы. Канада — довольно левая по настроениям страна и абсолютно точно станет демократическим штатом. Учитывая население, речь пойдет о 54 конгрессменах и двух сенаторах. С таким раскладом от республиканского большинства в Конгрессе не останется и следа. Да и сам Трамп, скорее всего, не стал бы президентом, будь у северных соседей право голоса. Все разговоры про 51-й штат не более чем троллинг, легитимизирующий переговоры о таможенных ставках и прочих условиях двухсторонней торговли.

Европу удивил империализм

То же самое касается и Панамского канала. Громкими словами про возвращение контроля Трамп требует от руководства латиноамериканской страны отказаться от чересчур вольготного присутствия китайского бизнеса. Кстати, опасения относительно китайских инвестиций есть и в вопросе Гренландии. Хотя идея приобретения острова регулярно возникает у американских политиков, в том числе у и самого Трампа в 2019 году. Республиканец утверждает, что с помощью контроля над островом он защитит свободный мир, но, объективно говоря, интерес не только военный.

В связи с глобальным потеплением Арктика превращается в еще один торговый путь, и есть немало аналитиков, называющих морские перевозки через арктические просторы «Суэцким и Панамским каналами XXI века». Любопытно, что заявления Трампа уже вызвали последствия. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил о планах провести референдум и по его итогам добиться независимости от Дании. Думаю, Трампа и такой исход устроит.

Договориться с малонаселенной страной о какой-нибудь форме стратегического сотрудничества будет удобнее и, возможно, даже более эффективно, чем пытаться устроить из северного острова некое подобие Пуэрто-Рико.

Впрочем, с такими прогнозами стоит все-таки повременить. Пока лучше дождаться инаугурации и увидеть, реализует ли он самую простую из своих империалистических идей — я про анонсированное переименование Мексиканского залива в Американский.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Михаил Гуревич

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