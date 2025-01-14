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Коммерсантъ FM
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Intel показала новую портативную консоль Sunday Dragon с технологией 3D

Компания Intel на конференции CES 2025 показала портативный ПК Sunday Dragon, созданный в сотрудничестве с Tencent. Устройство обладает мощным графическим процессором Lunar Lake и технологией 3D, для которой не потребуется VR-шлем.

Консоль Sunday Dragon с технологией 3D

Консоль Sunday Dragon с технологией 3D

Фото: ithome.com

Консоль Sunday Dragon с технологией 3D

Фото: ithome.com

У Sunday Dragon дисплей 11 дюймов, который может переключаться между режимами 2D и 3D. Режим 3D без VR-шлема достигается с помощью алгоритма чередования изображения и объемной картинки. Устройство оснащено процессором Intel Core Ultra 7 258V и видеокартой Arc 140V — похожие спецификации у портативных консолей MSI Claw 8 AI+ и AMD Ryzen Z2 Extreme.

Sunday Dragon обладает съемными магнитными контроллерами, док-станцией и встроенной подставкой для настольного использования. Пока что в Intel не сообщили ни примерной цены устройства, ни даты выхода консоли.

Евгений Федуненко

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