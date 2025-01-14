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Коммерсантъ FM
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Аналог TikTok стал лидером по скачиваниям в App Store США

Лидером по количеству скачиваний в американском сегменте App Store стало приложение RedNote — китайская соцсеть и одновременно площадка для интернет-торговли. Всплеск интереса к приложению среди американских пользователей связан с грядущей блокировкой в США TikTok, сообщает CNBC.

Как отмечает телеканал, многие пользователи TikTok активно ищут альтернативную площадку для размещения своего контента на случай, если запрет на работу социальной сети все же вступит в силу 19 января. Соответствующий закон был подписан Джо Байденом в апреле прошлого года. Власти требуют от ByteDance продать американское подразделение TikTok инвесторам из США. Заинтересованность в покупке американского сегмента TikTok выразили бывший министр финансов США Стивен Мнучин, канадский миллионер Кевин О`Лири и американский миллиардер Фрэнк Маккорт. Сегодня, 14января, Bloomberg сообщило, что соцсеть может быть выкуплена Илоном Маском и интегрирована в X. Однако в TikTok назвали эту информацию «чистым вымыслом».

ByteDance не раз заявляла, что продавать свое приложение не намерена и пытается добиться отсрочки блокировки через суды, надеясь, что закон отменит избранный президент Дональд Трамп. Он вступит в должность 20 января.

Кирилл Сарханянц

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