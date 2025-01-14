Bloomberg: Китай рассматривает продажу TikTok Илону Маску

Китайская компания ByteDance Ltd может продать приложение для коротких видео TikTok Илону Маску, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Такой сценарий станет возможен, если Верховный суд США поддержит запрет платформы на территории страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alex Brandon, File / AP Фото: Alex Brandon, File / AP

Во время прений 10 января американские судьи сообщили, что вероятность запрета приложения довольно высока. Инициатором запрета TikTok стал президент США Джо Байден. Закон, требующий от китайской ByteDance прекратить деятельность TikTok в США к 19 января 2025 года, он подписал в апреле 2024-го.

В конце прошлого года победивший на президентских выборах Дональд Трамп призвал отсрочить запрет TikTok, сказав, что хочет «спасти» платформу. На этом фоне пекинское правительство обсуждало сценарий, при котором Илон Маск возьмет под контроль TikTok US, созданный специально для США, и объединит его с существующим приложением Х (бывший Twitter).

Окончательное решение о продаже приложения еще не принято, отмечает Bloomberg. Разработчики платформы, Илон Маск и китайские власти отказались от комментариев агентству. На просьбу CNBC прокомментировать публикацию Bloomberg представитель TikTok ответил: «Нельзя ожидать, что мы будем комментировать чистый вымысел».