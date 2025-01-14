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Коммерсантъ FM
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Аэропорт Ижевска приостановил работу

В аэропорту Ижевска введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Сегодня, 14 января, утром также ограничили работу аэропортов в Нижнекамске, Саратове, Пензе и Ульяновске. Приостанавливали работу аэропорты Калуги и Тамбова, позднее они возобновили отправку рейсов.

Ограничения вводили на фоне атак БПЛА на несколько российских регионов. За ночь были атакованы в том числе Орловская, Тульская, Саратовская и Воронежская области.

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