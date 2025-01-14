Аэропорт Нижнекамска приостановил работу

В международном аэропорту Бегишево в городе Нижнекамске введены временные ограничения на прием и отправку самолетов, сообщила Росавиация. С учетом нижнекамской авиагавани работу приостановили уже пять российских аэропортов.

В частности, с утра были приостановлены полеты в аэропорт Казани. Самолеты, летевшие в Казань из Омска и Кемерово, перенаправляли в Пермь и Нижнекамск, заявил «РИА Новости» представитель аэропорта.

Также приостановили работу аэропорты в Саратове, Пензе и Ульяновске. Ограничения ввели на фоне атак БПЛА. О налетах сообщали власти Тульской, Саратовской и Воронежской областей. В Саратове и Энгельсе повреждены промышленные предприятия.