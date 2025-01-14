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В Ростове запретили остановку на Нагибина

С 14 января в Ростове запрещена остановка и стоянка транспортных средств вдоль строения № 40А по пр. Михаила Нагибина. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Ограничение связано с проведением мероприятий по совершенствованию организации дорожного движения по пр. Михаила Нагибина.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о запрете остановки транспорта на участке по ул. Терской. Это связано с изменением схемы организации дорожного движения в рамках повышения пропускной способности.

Ева Китаева

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