В Ростове запретили остановку на Нагибина
С 14 января в Ростове запрещена остановка и стоянка транспортных средств вдоль строения № 40А по пр. Михаила Нагибина. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Ограничение связано с проведением мероприятий по совершенствованию организации дорожного движения по пр. Михаила Нагибина.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о запрете остановки транспорта на участке по ул. Терской. Это связано с изменением схемы организации дорожного движения в рамках повышения пропускной способности.