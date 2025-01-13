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В Ростове запретят остановку по улице Терской

С 18 января 2025 года в донской столице будет запрещена остановка транспорта на участке по ул. Терской, сообщает городской департамент автодорог. Это связано с изменением схемы организации дорожного движения в рамках повышения пропускной способности.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ограничения будут введены с южной стороны ул.Терской на участке от ул. Нижегородская до пер. Краснофлотский.

Там запретят останавливаться. Кроме того, начнет действовать круглосуточный запрет на парковку транспортных средств.

Анна Анисова

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