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Коммерсантъ FM
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Захарова: Байден в своей финальной речи сознался в провокации

Президент США Джо Байден в своей итоговой внешнеполитической речи сознался в том, что его администрация разжигала конфликт на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала это провокацией.

«Заявление Байдена — признание в осознанно совершенной провокации. Знала байденовская администрация, что подталкивает мир к пропасти, и все равно разжигала конфликт»,— написала госпожа Захарова в Telegram.

Господин Байден выступил с речью вчера, 13 января. Он признал, что оказание со стороны США помощи Украине сопровождалось риском развязывания ядерной конфронтации с Россией. По его мнению, Вашингтон укрепил лидерство в борьбе за глобальное доминирование.

О внешней политике США — в материале «Ъ FM» «Вашингтон начал подготовку».

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