Активисты Just Stop Oil написали фразу «1.5 is Dead!» на могиле Дарвина

Активисты движения Just Stop Oil расписали оранжевой краской могилу Чарльза Дарвина в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Это сделала 66-летняя Элисон Ли, вышедшая на пенсию ассистент преподавателя из Дерби, и 77-летняя Ди Блай, бывший генеральный директор Reading Council, сообщается на сайте движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Активисты написали на могиле порошковой краской фразу «1.5 is Dead!» (1,5 градуса мертвы.— «Ъ»). Фраза отсылает к новости от 10 января о том, что средняя глобальная температура впервые превысила доиндустриальный уровень на 1,5°С,— об этом писала BBC.

«Дарвин перевернулся бы в гробу, узнав, что мы находимся в разгаре шестого массового вымирания. Планы правительства приведут нас к потеплению более чем на 3 градуса. Это уничтожит все, что мы любим»,— говорится в заявлении экологического движения.

Протестное движение, которое было организовано в феврале 2022 года, призывает мировых лидеров прекратить сжигать нефть, газ и уголь к 2030 году. В 2022 году сторонники облили картину Клода Моне «Стог сена» картофельным пюре, в 2023-м разбили защитное стекло картины в Национальной галерее в Лондоне. В апреле 2022 года активисты устраивали сбои на нефтяных терминалах по всей Англии, планируя перекрыть подачу бензина на юго-восток страны.