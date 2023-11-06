Активисты Just Stop Oil разбили стекло картины в Национальной галерее Лондона

Двое активистов движения Just Stop Oil арестованы после акции с разбитием защитного стекла картины «Туалет Венеры» («Венера Рокби», 1647–1651 гг.) Диего Веласкеса в Национальной галерее в Лондоне. Об этом сообщил The Guardian со ссылкой на заявление лондонской полиции.

Согласно сообщениям Just Stop Oil в соцсети X (ранее Twitter), участники акции — 22-летняя Ханна и 20-летний Харрисон. Движение утверждает, что в акции они использовали «безопасные молотки», какие обычно применяются при работе с легкими металлами и стеклами.

В своей акции Ханна и Харрисон ссылались на события 1914 года, когда картина «Туалет Венеры» была изрезана суфражисткой Мэри Ричардсон в знак протеста против ареста своей соратницы Эммелин Панкхерст. «Политика подводит нас. Она подвела женщин в 1914 году и подводит нас сейчас. Новая нефть и газ убьют миллионы. Если мы любим искусство, если мы любим жизнь, если мы любим наши семьи, мы должны просто остановить нефть»,— выкрикнули они сразу же после разбития стекла.

В мае телеканал BBC сообщал, что протесты Just Stop Oil обходятся полиции в £3,5 млн в месяц. На тот момент в Лондоне прошло около 80 маршей протестующих. Just Stop Oil требует от правительства Великобритании прекратить лицензирование всех новых нефтяных, газовых и угольных проектов.

Полина Мотызлевская