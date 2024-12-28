«Воронеж» уведомил федерацию гандбола о снятии с чемпионата России

Гандбольный клуб «Воронеж» направил в Федерацию гандбола России письмо о снятии с турнира Суперлиги и чемпионата России среди команд Высшей лиги «в виду отсутствия средств». Об этом сообщили в федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки ГК «Воронеж» благодарят своих болельщиков за поддержку после матча с «Динамо-Сунгуль»

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Игроки ГК «Воронеж» благодарят своих болельщиков за поддержку после матча с «Динамо-Сунгуль»

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Последняя игра «Воронежа» состоялась в рамках Кубка России по гандболу 24 декабря. Он уступил сопернику из челябинского Снежинска «Динамо-Сингуль» со счетом 25:33. После нее главный тренер ГК Валерий Калараш пожелал игрокам удачи «на новых местах».

В региональном министерстве физической культуры и спорта заявили, что клуб «не подтвердил свои возможности» играть в Суперлиге в 2025 году: «К сожалению, руководство клуба, несмотря на заверения, не смогло привлечь обещанных спонсоров».

В начале ноября гандбольный клуб уже заявлял о прекращении своего существования и снятия с чемпионата Суперлиги из-за финансовых проблем и отсутствия реакции на октябрьское обращение команды к губернатору Александру Гусеву. Спустя два дня «Воронеж» сообщил, что некие спонсоры выразили готовность помочь клубу доиграть до конца года. В облправительстве тогда отметили, что готовы увеличить финансирование с условием, что 60% средств будут частные. После этого из «Воронежа» уволился директор Александр Стребков, а на его место пришел Вячеслав Цемер.

Господин Цемер встретился с воронежским министром спорта Павлом Чибисовым. В ходе встречи было подтверждено распределение бюджета на 40% господдержки и 60% частных инвестиций. В минспорта со ссылкой на руководство клуба оценили бюджет на сезон примерно в 150 млн руб. По данным ведомства, облправительство к моменту встречи выделило 35 млн, а также предоставило дворец спорта имени Меркулова для тренировок и игр (источники «Ъ-Черноземье» оценивали эти косвенные затраты еще в 20 млн). Финансирование власти были готовы нарастить при условии привлечения «Воронежем» 90 млн от спонсоров.

«Фактически клуб за нынешний сезон привлек лишь 12 млн руб. Для поиска спонсоров давалось время, но никаких подтверждающих документов так и не предоставлено. А после заявлений руководства клуба по завершении сегодняшней встречи ситуация прояснилась окончательно. Бюджет области не может и не должен быть практически единственным источником финансирования любого клуба, играющего в высшем российском дивизионе»,— заявили в минспорта.

О начале краха гандбольного клуба «Воронеж» — в материале «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева