Гандбольный клуб «Воронеж» нашел спонсоров для работы до конца года

После заявления воронежского гандбольного клуба (ГК) «Воронеж» о закрытии из-за недостатка финансирования к его руководству обратились «неравнодушные люди, которые готовы поддержать команду». По словам представителей ГК, средств спонсоров хватит для работы до конца года.

«Надеемся, наши старания по развитию гандбола и привлечению партнеров в клуб будут оценены Воронежской областью. Мы свои шаги делаем. Ждем взаимности»,— заявили представители «Воронежа».

О возможном закрытии из-за финансовых проблем клуб заявил еще в середине октября. По словам игроков и тренеров, к тому моменту они не получали зарплату уже четыре месяца и готовились сыграть последний домашний матч 27 октября. Однако, как пояснял источник «Ъ-Черноземье» во власти, регион никогда не отвечал за финансирование зарплат, выделяя средства на выездные игры и экипировку: «Областное финансирование на прошлый сезон составляло около 33 млн руб. Мы предлагали сохранить этот бюджет и предоставить безвозмездно для тренировок площадку в новом спорткомплексе имени Меркулова, а это фактически еще порядка 20 млн».

В пятницу, 8 ноября, воронежские власти заявили о возможности увеличить финансирование «Воронежа». При этом, как сообщали источники «Ъ-Черноземье» в региональной власти, из планируемого на сезон бюджета в 120 млн руб. порядка 65–70 млн клуб должен был собрать сам, а регион готов был на паритетных началах дать еще «несколько десятков» миллионов рублей. По данным собеседника «Ъ-Черноземье», руководство «Воронежа» заявило о 20 млн вложений.

На следующий день руководство «Воронежа» сообщило, что в понедельник, 11 ноября, в Федерацию гандбола России будет направлено письмо о снятии команды с Суперлиги 2024/25, в которой команда дебютировала в этом сезоне.

В последней домашней игре воронежский клуб победил волгоградский «Каустик», после чего отправился на выезд к «Динамо-Сунгуль» из челябинского Снежинска, чтобы завершить первый круг чемпионата. После ничьи в этом матче команда оказалась на девятом месте с девятью очками. Второй круг Суперлиги клуб должен начать 19 ноября домашней игрой против «Чеховских медведей».

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова