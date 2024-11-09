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Гандбольный клуб «Воронеж» закрывается и снимается с чемпионата Суперлиги

В связи с отсутствием средств прекращает свое существование гандбольный клуб «Воронеж». В понедельник, 11 ноября, в Федерацию гандбола России будет направлено письмо о снятии команды с Суперлиги 2024/25, в которой команда дебютировал в этом сезоне. В клубе также сообщили, что тренерский, медицинский, административный штабы и игроки уже покинули «Воронеж».

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«У каждого будет своя версия происходящего. Но констатируем факт: еще один гандбольный клуб исчез с карты нашей страны. Большого гандбола в Воронежской области снова нет. Спасибо нашим болельщикам и всем неравнодушным. На этом все»,— написали представители клуба в своих социальных сетях.


Накануне, 8 ноября, воронежские власти заявили о возможности увеличить финансирование «Воронежа». При этом, сообщали источники «Ъ-Черноземье» в региональной власти, из планируемого на сезон бюджета в 120 млн руб. порядка 65–70 млн клуб должен был сам собрать, а регион готов был на паритетных началах дать еще «несколько десятков» миллионов рублей. По данным собеседника «Ъ-Черноземье», руководство «Воронежа» заявило о 20 млн вложений.

О возможном закрытии из-за финансовых проблем клуб заявил еще в середине октября. По словам игроков и тренеров, они к тому моменту не получали зарплату уже четыре месяца и готовились сыграть последний домашний матч 27 октября. Впрочем, как пояснял источник «Ъ-Черноземье» во власти, регион никогда не отвечал за финансирование зарплат, выделяя средства на выездные игры и экипировку: «Областное финансирование на прошлый сезон составляло около 33 млн руб. Мы предлагали сохранить этот бюджет и предоставить безвозмездно для тренировок площадку в новом спорткомплексе имени Меркулова, а это фактически еще порядка 20 млн».

Директор «Воронежа» Александр Стребков также заявлял, что готов передать клуб во владение Воронежской области: «Это не "бизнес-проект". В него только вкладывали средства и ресурсы для развития и популяризации гандбола в регионе. Содержали, на сколько это было возможно. Однако Суперлига — это уже другой уровень соревнований. Мы не можем справиться одни, чтобы с гордостью представлять Воронеж и громко заявлять о себе на всю страну. Помогите воронежскому болельщику и любителям этого вида спорта в России не потерять еще один гандбольный клуб. Любые документы будут подписаны по первому требованию».

В последней домашней игре клуб победил волгоградский «Каустик», после чего решил отправиться на выезд к «Динамо-Сунгуль» из челябинского Снежинска, чтобы завершить первый круг чемпионата. После ничьи в этом матче команда оказалась на девятом месте в нескольких очках от выхода в плей-офф. Второй круг Суперлиги клуб должен был начать 19 ноября игрой против «Чеховских медведей» в Воронеже.

Фотогалерея

Как прошла последняя домашняя игра гандбольного клуба «Воронеж»

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За пару дней до начала игры с «Каустиком» игроки и тренеры «Воронежа» заявили, что это может быть их последний матч из-за проблем с финансированием

За пару дней до начала игры с «Каустиком» игроки и тренеры «Воронежа» заявили, что это может быть их последний матч из-за проблем с финансированием

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Воронежцы пришли поддержать команду, в том числе вывесили и плакаты с просьбой о помощи гандболистам

Воронежцы пришли поддержать команду, в том числе вывесили и плакаты с просьбой о помощи гандболистам

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Для «Воронежа» это дебютный сезон в Суперлиге, но аутсайдером приехал «Каустик»: волгоградский клуб проиграл во всех девяти турах

Для «Воронежа» это дебютный сезон в Суперлиге, но аутсайдером приехал «Каустик»: волгоградский клуб проиграл во всех девяти турах

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

«Каустик» атаковал первым, но вратарь воронежцев Денис Палихов (крайний слева) заблокировал удар

«Каустик» атаковал первым, но вратарь воронежцев Денис Палихов (крайний слева) заблокировал удар

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

«Воронеж» же свой шанс вырваться вперед не упустил и до конца игры не отдавал сопернику преимущества

«Воронеж» же свой шанс вырваться вперед не упустил и до конца игры не отдавал сопернику преимущества

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Воронежские фанаты активно поддерживали команду

Воронежские фанаты активно поддерживали команду

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Атаки «Каустика» нередко не завершались взятием ворот

Атаки «Каустика» нередко не завершались взятием ворот

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Но и «Воронеж» упускал моменты

Но и «Воронеж» упускал моменты

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Наставники (на фото с планшетом главный тренер «Воронежа» Владислав Каралаш) частенько брали тайм-ауты, чтобы скорректировать тактику и стратегию игры

Наставники (на фото с планшетом главный тренер «Воронежа» Владислав Каралаш) частенько брали тайм-ауты, чтобы скорректировать тактику и стратегию игры

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

В эти перерывы, а также между таймами публику развлекали чирлидерши

В эти перерывы, а также между таймами публику развлекали чирлидерши

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Возможно, наставления тренеров только добавляли остроты игре

Возможно, наставления тренеров только добавляли остроты игре

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Матч был очень динамичный, но зрителей успевал заряжать и развлекать и маскот «Воронежа» бобер

Матч был очень динамичный, но зрителей успевал заряжать и развлекать и маскот «Воронежа» бобер

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Игроки «Каустика» рвались к воротам соперника

Игроки «Каустика» рвались к воротам соперника

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Многие атаки гостей были успешными...

Многие атаки гостей были успешными...

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

...Но сравнять счет не получалось: после первого тайма «Воронеж» вел 17:14

...Но сравнять счет не получалось: после первого тайма «Воронеж» вел 17:14

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

В перерыве гандбольного матча детей-зрителей пригласили побросать мяч по воротам

В перерыве гандбольного матча детей-зрителей пригласили побросать мяч по воротам

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Во втором тайме «Воронеж» не растерял преимущество

Во втором тайме «Воронеж» не растерял преимущество

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Переломить ход игры гости так и не сумели

Переломить ход игры гости так и не сумели

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Итоговый счет — 34:32 в пользу «Воронежа»

Итоговый счет — 34:32 в пользу «Воронежа»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

В составе воронежской команды лучшим игроком был признан линейный Никита Сибирев (на фото с мячом)

В составе воронежской команды лучшим игроком был признан линейный Никита Сибирев (на фото с мячом)

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Несмотря на проблемы с финансированием, «Воронеж» решил сыграть еще одну игру на выезде, чтобы тем самым закрыть первый круг чемпионата

Несмотря на проблемы с финансированием, «Воронеж» решил сыграть еще одну игру на выезде, чтобы тем самым закрыть первый круг чемпионата

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

По словам Валерия Калараша, у 90% игроков есть предложения из других клубов, но они не уходят, ожидая, что финансовый вопрос будет решен

По словам Валерия Калараша, у 90% игроков есть предложения из других клубов, но они не уходят, ожидая, что финансовый вопрос будет решен

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Директор «Воронежа» Александр Стребков заявил, что готов передать клуб во владение Воронежской области.

Директор «Воронежа» Александр Стребков заявил, что готов передать клуб во владение Воронежской области.

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Власти на это заявление пока не отреагировали

Власти на это заявление пока не отреагировали

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Фото: Коммерсантъ / Театр Олега Табакова

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За пару дней до начала игры с «Каустиком» игроки и тренеры «Воронежа» заявили, что это может быть их последний матч из-за проблем с финансированием

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Воронежцы пришли поддержать команду, в том числе вывесили и плакаты с просьбой о помощи гандболистам

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Для «Воронежа» это дебютный сезон в Суперлиге, но аутсайдером приехал «Каустик»: волгоградский клуб проиграл во всех девяти турах

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

«Каустик» атаковал первым, но вратарь воронежцев Денис Палихов (крайний слева) заблокировал удар

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

«Воронеж» же свой шанс вырваться вперед не упустил и до конца игры не отдавал сопернику преимущества

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Воронежские фанаты активно поддерживали команду

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Атаки «Каустика» нередко не завершались взятием ворот

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Но и «Воронеж» упускал моменты

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Наставники (на фото с планшетом главный тренер «Воронежа» Владислав Каралаш) частенько брали тайм-ауты, чтобы скорректировать тактику и стратегию игры

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

В эти перерывы, а также между таймами публику развлекали чирлидерши

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Возможно, наставления тренеров только добавляли остроты игре

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Матч был очень динамичный, но зрителей успевал заряжать и развлекать и маскот «Воронежа» бобер

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Игроки «Каустика» рвались к воротам соперника

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Многие атаки гостей были успешными...

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

...Но сравнять счет не получалось: после первого тайма «Воронеж» вел 17:14

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

В перерыве гандбольного матча детей-зрителей пригласили побросать мяч по воротам

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Во втором тайме «Воронеж» не растерял преимущество

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Переломить ход игры гости так и не сумели

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Итоговый счет — 34:32 в пользу «Воронежа»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

В составе воронежской команды лучшим игроком был признан линейный Никита Сибирев (на фото с мячом)

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Несмотря на проблемы с финансированием, «Воронеж» решил сыграть еще одну игру на выезде, чтобы тем самым закрыть первый круг чемпионата

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

По словам Валерия Калараша, у 90% игроков есть предложения из других клубов, но они не уходят, ожидая, что финансовый вопрос будет решен

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Директор «Воронежа» Александр Стребков заявил, что готов передать клуб во владение Воронежской области.

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Власти на это заявление пока не отреагировали

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Фото: Коммерсантъ / Театр Олега Табакова

Смотреть

Александр Прытков

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