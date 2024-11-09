Гандбольный клуб «Воронеж» закрывается и снимается с чемпионата Суперлиги
В связи с отсутствием средств прекращает свое существование гандбольный клуб «Воронеж». В понедельник, 11 ноября, в Федерацию гандбола России будет направлено письмо о снятии команды с Суперлиги 2024/25, в которой команда дебютировал в этом сезоне. В клубе также сообщили, что тренерский, медицинский, административный штабы и игроки уже покинули «Воронеж».
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
«У каждого будет своя версия происходящего. Но констатируем факт: еще один гандбольный клуб исчез с карты нашей страны. Большого гандбола в Воронежской области снова нет. Спасибо нашим болельщикам и всем неравнодушным. На этом все»,— написали представители клуба в своих социальных сетях.
Накануне, 8 ноября, воронежские власти заявили о возможности увеличить финансирование «Воронежа». При этом, сообщали источники «Ъ-Черноземье» в региональной власти, из планируемого на сезон бюджета в 120 млн руб. порядка 65–70 млн клуб должен был сам собрать, а регион готов был на паритетных началах дать еще «несколько десятков» миллионов рублей. По данным собеседника «Ъ-Черноземье», руководство «Воронежа» заявило о 20 млн вложений.
О возможном закрытии из-за финансовых проблем клуб заявил еще в середине октября. По словам игроков и тренеров, они к тому моменту не получали зарплату уже четыре месяца и готовились сыграть последний домашний матч 27 октября. Впрочем, как пояснял источник «Ъ-Черноземье» во власти, регион никогда не отвечал за финансирование зарплат, выделяя средства на выездные игры и экипировку: «Областное финансирование на прошлый сезон составляло около 33 млн руб. Мы предлагали сохранить этот бюджет и предоставить безвозмездно для тренировок площадку в новом спорткомплексе имени Меркулова, а это фактически еще порядка 20 млн».
Директор «Воронежа» Александр Стребков также заявлял, что готов передать клуб во владение Воронежской области: «Это не "бизнес-проект". В него только вкладывали средства и ресурсы для развития и популяризации гандбола в регионе. Содержали, на сколько это было возможно. Однако Суперлига — это уже другой уровень соревнований. Мы не можем справиться одни, чтобы с гордостью представлять Воронеж и громко заявлять о себе на всю страну. Помогите воронежскому болельщику и любителям этого вида спорта в России не потерять еще один гандбольный клуб. Любые документы будут подписаны по первому требованию».
В последней домашней игре клуб победил волгоградский «Каустик», после чего решил отправиться на выезд к «Динамо-Сунгуль» из челябинского Снежинска, чтобы завершить первый круг чемпионата. После ничьи в этом матче команда оказалась на девятом месте в нескольких очках от выхода в плей-офф. Второй круг Суперлиги клуб должен был начать 19 ноября игрой против «Чеховских медведей» в Воронеже.