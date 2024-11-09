Гандбольный клуб «Воронеж» закрывается и снимается с чемпионата Суперлиги

В связи с отсутствием средств прекращает свое существование гандбольный клуб «Воронеж». В понедельник, 11 ноября, в Федерацию гандбола России будет направлено письмо о снятии команды с Суперлиги 2024/25, в которой команда дебютировал в этом сезоне. В клубе также сообщили, что тренерский, медицинский, административный штабы и игроки уже покинули «Воронеж».

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«У каждого будет своя версия происходящего. Но констатируем факт: еще один гандбольный клуб исчез с карты нашей страны. Большого гандбола в Воронежской области снова нет. Спасибо нашим болельщикам и всем неравнодушным. На этом все»,— написали представители клуба в своих социальных сетях.

Накануне, 8 ноября, воронежские власти заявили о возможности увеличить финансирование «Воронежа». При этом, сообщали источники «Ъ-Черноземье» в региональной власти, из планируемого на сезон бюджета в 120 млн руб. порядка 65–70 млн клуб должен был сам собрать, а регион готов был на паритетных началах дать еще «несколько десятков» миллионов рублей. По данным собеседника «Ъ-Черноземье», руководство «Воронежа» заявило о 20 млн вложений.

О возможном закрытии из-за финансовых проблем клуб заявил еще в середине октября. По словам игроков и тренеров, они к тому моменту не получали зарплату уже четыре месяца и готовились сыграть последний домашний матч 27 октября. Впрочем, как пояснял источник «Ъ-Черноземье» во власти, регион никогда не отвечал за финансирование зарплат, выделяя средства на выездные игры и экипировку: «Областное финансирование на прошлый сезон составляло около 33 млн руб. Мы предлагали сохранить этот бюджет и предоставить безвозмездно для тренировок площадку в новом спорткомплексе имени Меркулова, а это фактически еще порядка 20 млн».

Директор «Воронежа» Александр Стребков также заявлял, что готов передать клуб во владение Воронежской области: «Это не "бизнес-проект". В него только вкладывали средства и ресурсы для развития и популяризации гандбола в регионе. Содержали, на сколько это было возможно. Однако Суперлига — это уже другой уровень соревнований. Мы не можем справиться одни, чтобы с гордостью представлять Воронеж и громко заявлять о себе на всю страну. Помогите воронежскому болельщику и любителям этого вида спорта в России не потерять еще один гандбольный клуб. Любые документы будут подписаны по первому требованию».

В последней домашней игре клуб победил волгоградский «Каустик», после чего решил отправиться на выезд к «Динамо-Сунгуль» из челябинского Снежинска, чтобы завершить первый круг чемпионата. После ничьи в этом матче команда оказалась на девятом месте в нескольких очках от выхода в плей-офф. Второй круг Суперлиги клуб должен был начать 19 ноября игрой против «Чеховских медведей» в Воронеже.

Фотогалерея Как прошла последняя домашняя игра гандбольного клуба «Воронеж» Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография За пару дней до начала игры с «Каустиком» игроки и тренеры «Воронежа» заявили, что это может быть их последний матч из-за проблем с финансированием Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Воронежцы пришли поддержать команду, в том числе вывесили и плакаты с просьбой о помощи гандболистам Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Для «Воронежа» это дебютный сезон в Суперлиге, но аутсайдером приехал «Каустик»: волгоградский клуб проиграл во всех девяти турах Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский «Каустик» атаковал первым, но вратарь воронежцев Денис Палихов (крайний слева) заблокировал удар Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский «Воронеж» же свой шанс вырваться вперед не упустил и до конца игры не отдавал сопернику преимущества Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Воронежские фанаты активно поддерживали команду Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Атаки «Каустика» нередко не завершались взятием ворот Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Но и «Воронеж» упускал моменты Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Наставники (на фото с планшетом главный тренер «Воронежа» Владислав Каралаш) частенько брали тайм-ауты, чтобы скорректировать тактику и стратегию игры Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский В эти перерывы, а также между таймами публику развлекали чирлидерши Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Возможно, наставления тренеров только добавляли остроты игре Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Матч был очень динамичный, но зрителей успевал заряжать и развлекать и маскот «Воронежа» бобер Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Игроки «Каустика» рвались к воротам соперника Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Многие атаки гостей были успешными... Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский ...Но сравнять счет не получалось: после первого тайма «Воронеж» вел 17:14 Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский В перерыве гандбольного матча детей-зрителей пригласили побросать мяч по воротам Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Во втором тайме «Воронеж» не растерял преимущество Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Переломить ход игры гости так и не сумели Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Итоговый счет — 34:32 в пользу «Воронежа» Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский В составе воронежской команды лучшим игроком был признан линейный Никита Сибирев (на фото с мячом) Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Несмотря на проблемы с финансированием, «Воронеж» решил сыграть еще одну игру на выезде, чтобы тем самым закрыть первый круг чемпионата Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский По словам Валерия Калараша, у 90% игроков есть предложения из других клубов, но они не уходят, ожидая, что финансовый вопрос будет решен Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Директор «Воронежа» Александр Стребков заявил, что готов передать клуб во владение Воронежской области. Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Власти на это заявление пока не отреагировали Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Фото: Коммерсантъ / Театр Олега Табакова Следующая фотография 1 / 25 За пару дней до начала игры с «Каустиком» игроки и тренеры «Воронежа» заявили, что это может быть их последний матч из-за проблем с финансированием Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Воронежцы пришли поддержать команду, в том числе вывесили и плакаты с просьбой о помощи гандболистам Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Для «Воронежа» это дебютный сезон в Суперлиге, но аутсайдером приехал «Каустик»: волгоградский клуб проиграл во всех девяти турах Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский «Каустик» атаковал первым, но вратарь воронежцев Денис Палихов (крайний слева) заблокировал удар Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский «Воронеж» же свой шанс вырваться вперед не упустил и до конца игры не отдавал сопернику преимущества Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Воронежские фанаты активно поддерживали команду Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Атаки «Каустика» нередко не завершались взятием ворот Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Но и «Воронеж» упускал моменты Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Наставники (на фото с планшетом главный тренер «Воронежа» Владислав Каралаш) частенько брали тайм-ауты, чтобы скорректировать тактику и стратегию игры Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский В эти перерывы, а также между таймами публику развлекали чирлидерши Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Возможно, наставления тренеров только добавляли остроты игре Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Матч был очень динамичный, но зрителей успевал заряжать и развлекать и маскот «Воронежа» бобер Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Игроки «Каустика» рвались к воротам соперника Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Многие атаки гостей были успешными... Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский ...Но сравнять счет не получалось: после первого тайма «Воронеж» вел 17:14 Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский В перерыве гандбольного матча детей-зрителей пригласили побросать мяч по воротам Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Во втором тайме «Воронеж» не растерял преимущество Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Переломить ход игры гости так и не сумели Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Итоговый счет — 34:32 в пользу «Воронежа» Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский В составе воронежской команды лучшим игроком был признан линейный Никита Сибирев (на фото с мячом) Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Несмотря на проблемы с финансированием, «Воронеж» решил сыграть еще одну игру на выезде, чтобы тем самым закрыть первый круг чемпионата Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский По словам Валерия Калараша, у 90% игроков есть предложения из других клубов, но они не уходят, ожидая, что финансовый вопрос будет решен Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Директор «Воронежа» Александр Стребков заявил, что готов передать клуб во владение Воронежской области. Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Власти на это заявление пока не отреагировали Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Фото: Коммерсантъ / Театр Олега Табакова Смотреть

Александр Прытков