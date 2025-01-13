Юрий Слюсарь поручил разобраться с повышением цен на проезд в Новочеркасске

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в ходе оперативного совещания рассмотрел вопрос о резком повышении тарифа в общественном транспорте Новочеркасска. Об это он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Речь идет о маршруте №340, который соединяет центр города с мкр. Донской. По словам господина Слюсаря, его сделали межмуниципальным по причине «большого расстояния между конечными остановками». В результате стоимость проезда на этом маршруте была увеличена до 50 руб.

Юрий Слюсарь поручил заместителю губернатора — министру транспорта Ростовской области Алене Беликовой оперативно решить эту проблему.

Как писал «Ъ-Ростов», с 1 января текущего года в регионе выросли тарифы на проезд в пригородных электричках. Цена за каждые 10 км увеличилась с 22 до 25 руб.

Анастасия Казуков