Юрий Слюсарь поручил разобраться с повышением цен на проезд в Новочеркасске
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в ходе оперативного совещания рассмотрел вопрос о резком повышении тарифа в общественном транспорте Новочеркасска. Об это он сообщил в своем Telegram-канале.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Речь идет о маршруте №340, который соединяет центр города с мкр. Донской. По словам господина Слюсаря, его сделали межмуниципальным по причине «большого расстояния между конечными остановками». В результате стоимость проезда на этом маршруте была увеличена до 50 руб.
Юрий Слюсарь поручил заместителю губернатора — министру транспорта Ростовской области Алене Беликовой оперативно решить эту проблему.
Как писал «Ъ-Ростов», с 1 января текущего года в регионе выросли тарифы на проезд в пригородных электричках. Цена за каждые 10 км увеличилась с 22 до 25 руб.