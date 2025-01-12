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В Ростовской области с 1 января подорожал проезд в пригородных электричках

В Ростовской области с 1 января 2025 года выросли тарифы на проезд в пригородных электричках. Об этом сообщили в АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Стоимость проезда за каждые 10 километров выросла с 22 до 25 рублей. Проезд в рамках городской электрички в пределах Ростова составляет 31 рубль Ранее он составлял 27 рублей. Чтобы воспользоваться городской электричкой нужно сесть и выйти на одной из следующих станций:

Рабочий Городок, проспект Октября, проспект Микояна, Ростов-Товарный, Сельмаш, Орджоникидзе, Развилка, Красный Аксай, Кизитеринка, Темерник, 1337 км, Ростов-Западный, 1330 км, Каратаево, Сады, Левенцовская, Первомайская, Гниловская, Ростов-Берег.

Так, проезд между Ростовом-на-Дону и Таганрогом теперь стоит 175 рублей вместо 154 рублей, до января этого года.

Стоит отметить, что прошлый раз стоимость проезда выросла в январе прошлого года. Тогда она увеличилась на 1 рубль. В декабре 2022 года тариф был увеличен с 18,5 рублей до 21 рубля за каждые 10 км пути.

Роман Никитин

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