Туристы дожидаются льда

Байкал может остаться этой зимой без льда, по крайней мере, такой прогноз дают в местном отделении МЧС. Тем временем опрошенные “Ъ FM” турфирмы пока не фиксируют отмен бронирований и все же надеются на возвращение холодов. В пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС обстановку на озере назвали сложной. Речь о становлении льда пока не идет, небольшая кромка наблюдается по бухтам и заливам, однако покров неустойчивый, а середина Байкала открыта и парит, указано в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Впрочем, на аномалию это пока мало похоже, говорит жительница Иркутска Светлана: «У нас, может быть, на пять градусов теплее, чем должно быть по статистике, но ничего экстраординарного не происходит.

На становление льда это повлиять не должно, потому что сейчас уже закрылись многие заливы в районе Малого моря, а Большому Байкалу еще рано. Поэтому сейчас все идет своим чередом. Раньше, по-моему, в 10-х числах февраля на лед вообще не выходили. Байкал начинает закрываться с середины января, это формируется южная котловина, остальное замерзает в феврале. Насколько это важно для туризма? Есть много автомобильных туров, но я бы категорически не рекомендовала отправляться туда на машине самостоятельно.

Каждый год образуются становые трещины, по дну может идти теплое течение, в некоторых местах толщина льда может достигать всего 5 см».

По словам собеседников “Ъ FM”, спрос на приключенческий туризм за 2024 год вырос вдвое. И Байкал как раз одно из самых популярных направлений. Власти Иркутской области в начале прошлого года ожидали, что турпоток за год составит больше 2 млн человек. И большая часть туристов приезжает на озеро именно зимой, отмечает основатель компании RussiaDiscovery Вадим Мамонтов: «Общались с партнерами, безусловно, они тоже видели эти публикации. Позднее замерзание Байкала происходит уже не первый год. Скорее всего, после 20 января все нормализуется. Поэтому мы не видим каких-либо драматичных последствий от временного потепления, из-за которого в этом году Байкал закрывается чуть позже. Вероятно, все пройдет в традиционном формате, и в ближайшее время начнутся поездки. Пока никаких отказов или отмен бронирований мы не наблюдаем.

К сожалению, нет статистики по приключенческому сегменту. Ее сложно измерить, но это, безусловно, сотни тысяч туристов за зиму.

Для многих байкальских туроператоров зимние программы теперь составляют даже большую часть с точки зрения выручки, чем летние. Зимний тур на пять дней будет стоить от 100 тыс. руб. до 300-350 тыс. руб. Снегоходы скорее редкость, их больше на восточном берегу Байкала, там, где находится Мамай. Байкал — это, как правило, поездка через Тажеранские степи, маршрут на Ольхон, где тоже много пеших программ. Есть скала Шаманка, много и других интересных объектов, остров Огой, например, где находится Ступа Просветления плюс посещение гротов. Но до этих мест, как правило, добираются по льду Байкала».

Впрочем, несмотря на оптимизм туроператоров, синоптики отмечают, что климатические условия в Сибири действительно аномальные. Даже если Байкал покроется льдом, слой будет очень тонким, полагает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд: «Полностью озеро покрывается льдом только в январе-феврале. То, что оно сейчас не полностью закрылось, довольно типично. Но ситуация в Сибири, в том числе и в Иркутской области, в Бурятии, в Забайкальском крае, на юге Красноярского края в 2025 году сложилась нестандартная.

Дело в том, что для Сибири характерен резко континентальный климат. Зимой климатические характеристики формируются без участия атлантического и тихоокеанского воздуха. В этом году это правило нарушено. И, конечно же, температура в Сибири сейчас намного выше, чем обычно, причем не то что на два-три градуса, а как минимум на 12-16 градусов выше нормы. Конечно же, и лед на Байкале по толщине несколько меньше, чем обычно.

Насколько это может быть опасно? На буерах сейчас точно нельзя ездить, поскольку такая высокая температура. Но вполне возможно, что Байкал будет закрыт не полностью. Ледовый покров у берегов, конечно, образуется основательный, а вот в центре его не будет».

Туроператоры предлагают множество развлечений на льду Байкала. Особой популярностью пользуется зимняя рыбалка, катание на собачьих упряжках, а также поездки к островам посреди озера. Там можно увидеть так называемые сокуи — особый вид льда, который образовывается на скалах от наплеска волн.

Однако, несмотря на предупреждения спасателей на Байкале каждую зиму под лед проваливается десяток машин. Зачастую людям удается выбраться из воды, однако основная опасность — замерзнуть в промокшей одежде, если авария произошла далеко от берега.

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Ульяна Горелова