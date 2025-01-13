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ВСУ пытались атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» на Кубани

Киевский режим 11 января, запуская беспилотники самолетного типа на территорию Краснодарского края, пытался атаковать инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Как пишет Минобороны РФ, целью атаки было прекращение поставок газа в европейские страны.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

Подразделения ПВО сбили все беспилотники. Как уточняют в Минобороны, пострадавших среди обслуживающего персонала компрессорной станции и разрушений нет. Из-за падения осколков одного беспилотника незначительные повреждения получили здание и оборудование газоизмерительной станции на территории КС «Русская».

Как говорят в ведомстве, дежурные расчеты по аварийному реагированию ПАО «Газпром» оперативно устранили последствия падения осколков и восстановили работу оборудования.

«Компрессорная станция осуществляет подачу газа в трубопровод ''Турецкий поток'' в штатном режиме. Сбоев в работе не допущено»,— заявили в министерстве.

Татьяна Ручкина

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