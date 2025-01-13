В ВТБ оценили общий объем выданной ипотеки в 2024 году

В 2024 году объем выдачи ипотеки в России снизился на 39% относительно прошлого года. По оценке ВТБ (MOEX: VTBR), общая сумма выданных кредитов этого типа составила около 4,8 трлн руб., что сопоставимо с итогами 2022 года.

Клиентам ВТБ одобрили около 200 тыс. ипотечных кредитов на 1 трлн руб., что составляет две трети суммы прошлого года. Наибольший объем выдач ипотеки пришелся на льготную семейную программу: ее доля в 2024 году достигла более 60%. Господдержкой воспользовались около 78 тыс. клиентов банка, что позволило им потратить на новостройки более 466 млрд руб.

Средний размер ипотеки в стране снизился с 4,4 млн до 3,8 млн руб. Это связано с чрезмерно высокими ставками по базовым программам банков. Аналитики Frank RG считает, что причинами снижения могли послужить последние меры по охлаждению рынка ипотеки, принятые Банком России, а также рост цен на жилье. Средний чек «Семейной ипотеки» почти не изменился и составил 5,6 млн руб.

Начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин считает, что в 2025 году драйвером ипотечного рынка вновь станет «Семейная ипотека», спрос на которую должно поддержать правительство.

Как изменился рынок ипотеки — в материале «Ъ».