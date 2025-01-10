Ночью Ростовскую область атаковали 16 БПЛА — есть разрушения
Минувшей ночью средства ПВО уничтожили 16 беспилотников над Ростовской областью. В результате атаки противника возник пожар на промпредприятии в селе Крым Мясниковского района — написал в своем Telegram-канале глава региона Юрий Слюсарь.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Тушением занимаются сотрудники ГУ МЧС. Кроме того, возгорание произошло в одном из домовладений села Чалтырь: пламя охватило и припаркованные рядом автомобили — тушением также занимаются дежурные пожарные рассчеты.
В хуторе Крюков летательные аппараты повредили семь домовладений и школу — помечены фасады и кровля, выбиты стекла. По предварительным данным, пострадавших и жертв среди населения нет.
По данным Минобороны, ночью российские регионы атаковали в общей сложности 40 БПЛА. Их уничтожили также в Курской, Брянской, Воронежской областях, Краснодарском крае и над акваторией Азовского моря.