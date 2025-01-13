Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Новый год в Крым приехали почти четверть миллиона туристов

За новогодние каникулы Крым посетило почти 220 тыc. туристов — примерно на четверть больше, чем в прошлом году, заявил глава региона Сергей Аксенов.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«С 27 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно в Республике Крым отдохнули 219,3 тыс. туристов. Это на 21% больше, чем в прошлом году»,— написал господин Аксенов в своем Telegram-канале.

Больше всего гостей, по словам Сергея Аксенова, принял Южный берег Крыма — 100 тыс. человек. Он также отметил, что средняя загрузка отелей и санаториев (порядка 300) на праздники составила более 60%.

Напомним, по данным крымских властей, в 2024 году в Крыму отдохнуло чуть более 6 млн туристов — на 16% больше, чем годом ранее.

Насколько выросло число путешествий по России за год — в материале «Туристы разъехались по регионам».

Александр Дремлюгин, Симферополь

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...