На Новый год в Крым приехали почти четверть миллиона туристов

За новогодние каникулы Крым посетило почти 220 тыc. туристов — примерно на четверть больше, чем в прошлом году, заявил глава региона Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«С 27 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно в Республике Крым отдохнули 219,3 тыс. туристов. Это на 21% больше, чем в прошлом году»,— написал господин Аксенов в своем Telegram-канале.

Больше всего гостей, по словам Сергея Аксенова, принял Южный берег Крыма — 100 тыс. человек. Он также отметил, что средняя загрузка отелей и санаториев (порядка 300) на праздники составила более 60%.

Напомним, по данным крымских властей, в 2024 году в Крыму отдохнуло чуть более 6 млн туристов — на 16% больше, чем годом ранее.

Насколько выросло число путешествий по России за год — в материале «Туристы разъехались по регионам».

Александр Дремлюгин, Симферополь