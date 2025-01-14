ФСК пересматривает шведское наследие

ГК ФСК начала избавляться от участков, приобретенных в рамках сделки по покупке российского бизнеса шведской Bonava. Девелопер продал 3,9 га под строительство жилья в Ленобласти Quasar Development. В перспективе ФСК также может выйти из части проектов в Санкт-Петербурге, которые достались ей от Bonava.

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Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ «В условиях сложной рыночной ситуации многие застройщики готовы выходить из отдельных проектов для пополнения оборотных средств...»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Группа ФСК продала 3,9 га под строительство последней очереди жилого комплекса Grona Lund во Всеволожском районе Ленобласти, следует из данных в ЕГРЮЛ. В декабре владельцем принадлежавшего ей ООО «СЗ “Грена Лунд”», на балансе которого находится участок, стала Quasar Development. Ее гендиректор Алексей Поляков сообщил «Ъ-СПб», что прежняя концепция проекта Grona Lund сохранится. К 2027 году на участке будет построено 23,7 тыс. кв. м жилья, уточнил он. В ФСК отказались от комментариев.

Quasar Development специализируется на строительстве жилья в Петербурге и Ленобласти. По собственным данным, объем реализованных проектов превышает 110 тыс. кв. м. Основная владелица ООО «Квазар девелопмент» — Елизавета Ранкова, указано в kartoteka.ru. Также в состав Quasar Development входит ООО «Вымпел», которое подконтрольно бывшему топ-менеджеру «Ленэнерго», экс-акционеру банка «Таврический» Александру Ранкову.

Изначально строительством комплекса Grona Lund в Ленобласти занималась шведская Bonava. В 2013 году застройщик анонсировал возведение во Всеволожске 95,4 тыс. кв. м среднеэтажного жилья, но не успел завершить проект. После начала военного конфликта на Украине в 2022 году девелопер объявил об уходе из России, а в 2023 году продал активы на местном рынке ФСК. Кроме площадки в Ленобласти, Bonava принадлежало 16 га в Санкт-Петербурге, где можно построить 230 тыс. кв. м жилья.

Эксперт по девелопменту Андрей Вересов считает, что сумма сделки составила 700 млн рублей. Управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков дает аналогичную оценку. Инвестиции в освоение территории могут составить 2,5 млрд рублей, подсчитал он.

Участок интересен развитой инфраструктурой вокруг и наличием разрешения на строительство, говорит партнер, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин. Территория обеспечена социальными объектами и инженерными коммуникациями, но расположена в не самой удачной локации с точки зрения продаж, уверен Андрей Бойков. На конец 2024 года средняя цена квартир на первичном рынке Всеволожского района составила 162 тыс. рублей за «квадрат», напоминает аналитик-консультант NF Group Ксения Федорова.

Решение о продаже участка было ожидаемым, поскольку ФСК практически не работает в Ленобласти, считает Андрей Вересов. Девелопер занимается комплексной застройкой, а небольшая загородная площадка не вписывалась в эту стратегию, добавляет директор отдела продажи земли и девелоперских проектов Nikoliers Антон Орлов.

Источники «Ъ-СПб» утверждают, что ФСК также рассматривает возможность продажи еще нескольких участков, которыми владела Bonava. В 2023 году группа согласовала с градкомиссией Санкт-Петербурга застройку четырех площадок в Невском и Выборгском районах города.

В условиях сложной рыночной ситуации многие застройщики готовы выходить из отдельных проектов для пополнения оборотных средств, объясняет Андрей Бойков. На землю в Петербурге будет легче найти покупателя, поскольку локальный рынок более устойчив к кризисам по сравнению с Ленобластью, ожидает Андрей Вересов. Сейчас девелоперы предпочитают покупать площадки в городе, где спрос на квартиры более устойчив, соглашается Антон Орлов. В 2024 году в структуре инвестиций в покупку земли в Ленобласти приходилось 37%, на город — 63%, подсчитали в агентстве «Петербургская недвижимость».

Константин Куркин