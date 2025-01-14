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ФСК пересматривает шведское наследие

Девелопер продал бывший проект Bonava

ГК ФСК начала избавляться от участков, приобретенных в рамках сделки по покупке российского бизнеса шведской Bonava. Девелопер продал 3,9 га под строительство жилья в Ленобласти Quasar Development. В перспективе ФСК также может выйти из части проектов в Санкт-Петербурге, которые достались ей от Bonava.

«В условиях сложной рыночной ситуации многие застройщики готовы выходить из отдельных проектов для пополнения оборотных средств...»

«В условиях сложной рыночной ситуации многие застройщики готовы выходить из отдельных проектов для пополнения оборотных средств...»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«В условиях сложной рыночной ситуации многие застройщики готовы выходить из отдельных проектов для пополнения оборотных средств...»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Группа ФСК продала 3,9 га под строительство последней очереди жилого комплекса Grona Lund во Всеволожском районе Ленобласти, следует из данных в ЕГРЮЛ. В декабре владельцем принадлежавшего ей ООО «СЗ “Грена Лунд”», на балансе которого находится участок, стала Quasar Development. Ее гендиректор Алексей Поляков сообщил «Ъ-СПб», что прежняя концепция проекта Grona Lund сохранится. К 2027 году на участке будет построено 23,7 тыс. кв. м жилья, уточнил он. В ФСК отказались от комментариев.

Quasar Development специализируется на строительстве жилья в Петербурге и Ленобласти. По собственным данным, объем реализованных проектов превышает 110 тыс. кв. м. Основная владелица ООО «Квазар девелопмент» — Елизавета Ранкова, указано в kartoteka.ru. Также в состав Quasar Development входит ООО «Вымпел», которое подконтрольно бывшему топ-менеджеру «Ленэнерго», экс-акционеру банка «Таврический» Александру Ранкову.

Изначально строительством комплекса Grona Lund в Ленобласти занималась шведская Bonava. В 2013 году застройщик анонсировал возведение во Всеволожске 95,4 тыс. кв. м среднеэтажного жилья, но не успел завершить проект. После начала военного конфликта на Украине в 2022 году девелопер объявил об уходе из России, а в 2023 году продал активы на местном рынке ФСК. Кроме площадки в Ленобласти, Bonava принадлежало 16 га в Санкт-Петербурге, где можно построить 230 тыс. кв. м жилья.

Эксперт по девелопменту Андрей Вересов считает, что сумма сделки составила 700 млн рублей. Управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков дает аналогичную оценку. Инвестиции в освоение территории могут составить 2,5 млрд рублей, подсчитал он.

Участок интересен развитой инфраструктурой вокруг и наличием разрешения на строительство, говорит партнер, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин. Территория обеспечена социальными объектами и инженерными коммуникациями, но расположена в не самой удачной локации с точки зрения продаж, уверен Андрей Бойков. На конец 2024 года средняя цена квартир на первичном рынке Всеволожского района составила 162 тыс. рублей за «квадрат», напоминает аналитик-консультант NF Group Ксения Федорова.

Решение о продаже участка было ожидаемым, поскольку ФСК практически не работает в Ленобласти, считает Андрей Вересов. Девелопер занимается комплексной застройкой, а небольшая загородная площадка не вписывалась в эту стратегию, добавляет директор отдела продажи земли и девелоперских проектов Nikoliers Антон Орлов.

Источники «Ъ-СПб» утверждают, что ФСК также рассматривает возможность продажи еще нескольких участков, которыми владела Bonava. В 2023 году группа согласовала с градкомиссией Санкт-Петербурга застройку четырех площадок в Невском и Выборгском районах города.

В условиях сложной рыночной ситуации многие застройщики готовы выходить из отдельных проектов для пополнения оборотных средств, объясняет Андрей Бойков. На землю в Петербурге будет легче найти покупателя, поскольку локальный рынок более устойчив к кризисам по сравнению с Ленобластью, ожидает Андрей Вересов. Сейчас девелоперы предпочитают покупать площадки в городе, где спрос на квартиры более устойчив, соглашается Антон Орлов. В 2024 году в структуре инвестиций в покупку земли в Ленобласти приходилось 37%, на город — 63%, подсчитали в агентстве «Петербургская недвижимость».

Константин Куркин

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