ЦБ назвал абсурдной идею заморозки вкладов

Центробанк (ЦБ) заявил, что заморозка счетов вкладчиков была бы грубейшим нарушением прав граждан, а также подорвала бы основы банковской системы и финансовую стабильность. ЦБ назвал такую идею абсурдной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В Telegram-канале ЦБ сообщили, что в чат-бот регулятора часто приходят вопросы о возможности заморозки вкладов. Как пояснил регулятор, если заморозить вклады, то «никто не готов будет держать деньги в банках». Такой шаг «немыслим», потому что «поставит крест на возможности банков кредитовать экономику», отметил ЦБ.

На вопрос о том, возможно ли использовать заморозку вкладов для борьбы с инфляцией, регулятор ответил отрицательно. ЦБ пояснил, что если заморозить вклады, то люди потеряют доверие к банкам и бросятся вкладывать деньги в недвижимость и товары длительного пользования, что приведет к «печальным последствиям для роста цен».

«Это даже хуже, чем пилить сук, на котором только ты сам сидишь. Это как дойдя до середины моста, натянутого над глубоким ущельем, одним взмахом топора перерубить канаты, на которых он держится»,— прокомментировал ЦБ.

На вопрос, может ли государство забрать деньги со вкладов для финансирования экономики «в непростое время», регулятор ответил, что «это бессмыслица», потому что эти деньги и так уже работают в экономике.

Эту тему начали обсуждать после того, как директор Центра социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец заявил, что вклады россиян могут заморозить ради борьбы с инфляцией. Тогда глава ЦБ Эльвира Набиуллина это отвергла.