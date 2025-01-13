За сутки ВСУ обстреляли семь белгородских муниципалитетов; трое раненных

За минувшие сутки вооруженные силы Украины обстреляли семь муниципалитетов Белгородской области с помощью 43 боеприпасов и 53 БПЛА. Три мирных жителя получили ранения. Повреждено восемь частных домов и девять автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе поселки Малиновка и Октябрьский, села Бессоновка, Вергилевка, Красный Хутор, Орловка, Щетиновка и Ясные Зори атаковали с помощью девяти снарядов и 11 БПЛА. Повреждены два частных дома, надворная постройка, гараж, промышленное предприятие и административное здание.

В Борисовском районе под удар ВСУ с помощью шести беспилотников попали поселок Борисовка и села Березовка, Богун-Городок. Повреждены частный дом и четыре автомобиля. Кроме того, в здании коммерческого объекта пострадали входная группа и техническое оборудование.

В Валуйском округе по селам Долгое и Новопетровка, а также хутору Рябики совершены атаки с помощью трех беспилотников. Без пострадавших и разрушений.

В Волоконовском районе село Борисовка и хутор Плотвянка были обстреляны с помощью трех БПЛА. Повреждены частный дом и легковой автомобиль.

В Грайворонском округе поселок Горьковский, села Безымено, Головчино, Дунайка попали под удар ВСУ с помощью двух боеприпасов и девяти БПЛА. Ранены три мирных жителя: две женщины и мужчина. Все они доставлены в медучреждения Белгорода. После украинских атак в муниципалитете повреждено три частных дома и четыре автомобиля.

В Краснояружском районе поселок Прилесье, села Графовка, Демидовка и Илек-Пенькова обстреляли с помощью 24 боеприпасов и 12 БПЛА. Пострадали частный дом, надворная постройка и газопровод.

В Шебекинском округе ВСУ атаковали город Шебекино, поселок Маслова Пристань, село Муром, а также хутор Мухин с помощью восьми боеприпасов и девяти беспилотников. Без последствий.

Сутками ранее ВСУ обстреляли шесть белгородских муниципалитетов с помощью 86 боеприпасов, в том числе беспилотников. Двое мужчин получили ранения.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева