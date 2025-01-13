Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 13 января

20:04. «Очень важно, чтобы работа по поиску людей была максимально прозрачной. Считаю правильным сформировать единый реестр всех пропавших без вести жителей курского приграничья, сделав его открытым и общедоступным»,— написал врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

19:36. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области — оперштаб региона.

19:27. С начала СВО по конец 2024 года 2,5 тыс. семей из Белгородской области, утратившим жилье при ударах ВСУ, выплатили 15,1 млрд руб. на приобретение нового жилья. В ближайшее время регион ожидает транш из федерального центра в размере 4,9 млрд на поддержку еще 936 семей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

19:13. ВСУ с помощью беспилотников нанесли удары по Краснояружскому району Белгородской области. В результате была повреждена линия электропередач — без света остаются жители села Графовка и частично села Репяховка. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

18:08. Три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ. По предварительной информации, никто не пострадал. В городе Шебекино в результате попадания снаряда повреждены остекление и кровля административного здания предприятия, а также посечен легковой автомобиль. Село Зозули Борисовского района повторно подверглось удару двух FPV-дронов. В результате их детонации в двух частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы. В одном домовладении поврежден легковой автомобиль. Также зафиксированы локальные повреждения на линии электропередачи — в одном из домов отсутствует электроснабжение. В поселке Малиновка Белгородского района два многоквартирных дома подверглись атакам беспилотников. В одном из них пробита кровля, во втором — повреждены окна в двух квартирах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

16:30. Дежурные средства ПВО сбили два беспилотника над Курской областью с 14:30 до 15:00 13 января. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

16:20. Шестеро украинских пограничников сдались в плен российским военным на границе Белгородской области. Это произошло в канун Рождества, сообщило информагентство РИА «Новости» со ссылкой источник в силовых структурах.

16:08. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы) и наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) в отношении гражданина республики Парагвай Хорхе Адриана Луго Хименеса. По версии следствия, с декабря он принимает участие в боевых действиях в Курской области в составе ВСУ. Об этом сообщили в ведомстве.

15:44. Отбой ракетной опасности в Курской области — региональный оперштаб.

15:41. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб региона.

15:11. Волонтеры Штаба #МЫВМЕСТЕ Курского государственного университета продолжают регулярно оказывать гуманитарную помощь военнослужащим, выполняющим боевые задачи по освобождению приграничных районов Курской области, а также — в зоне проведения СВО. В состав последнего гумгруза вошли электропила, дрель-шуроповерт, спальные мешки, газовые плиты и баллоны к ним, штыковые лопаты, рулетки, средства гигиены, крупы, сухие супы, чай, конфеты, сладости, детские письма. Об этом сообщили в мэрии Курска.

14:44. РСЧС: ведется обстрел села Графовка Краснояружского района Белгородской области.

14:33. В Белгороде эксперты оценили стоимость восстановления 31 автомобиля, поврежденного при атаках ВСУ. Идет формирование пакета документов для начисления выплат, которое осложняется отсутствием владельцев в Белгороде. Об этом сообщил мэр Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

14:20. С начала боевых действий в Курской области вооруженные силы Украины лишились более 51 430 военнослужащих. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

14:17. За сутки вооруженные силы Украины потеряли в Курской области более 230 военнослужащих, а также три танка, боевую машину пехоты, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей, четыре самоходных артиллерийских установки, два миномета, станцию радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

13:47. РСЧС: опасность удара дронов объявлена в Белгородской области.

13:18. Дрон ВСУ атаковал автомобиль на дороге между селом Белица и деревней Гирьи в Беловском районе Курской области. В результате пострадала пожилая супружеская пара. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

13:04. В результате обстрелов со стороны ВСУ в Белгородской области с 30 декабря прошлого года по 12 января 2025-го был поврежден 291 жилой объект, за этот же период было восстановлено 414 домов. Об этом сообщили главы муниципалитетов в ходе оперативного совещания.

11:54. Дроны ВСУ продолжают атаки по Белгородской области. Предварительно, пострадавших нет. В селе Новое Волоконовского района FPV-дрон ударил по легковому автомобилю, припаркованному возле дома. В результате детонации повреждены забор домовладения и теплица. В Белгородском районе в селе Лозовое беспилотник атаковал частный дом — пробита кровля и посечен забор. На хуторе Балки Шебекинского округа БПЛА нанес удар по автомобилю — транспортное средство сгорело. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

11:49. В тамбовском Котовске продолжаются работы по устранению последствий атаки БПЛА ночью 11 января. Пленкой закрыты все 204 пострадавших оконных блока, новые окна уже заказываются. Глава города Алексей Плахотников рассказал, что первая замена планируется уже 17 ноября, на все работы отводится две недели. Об этом рассказал Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

11:46. Курские школьники смогут выбрать формат итоговой аттестации: ЕГЭ/ ОГЭ или аттестацию по текущим оценкам. Такой вопрос обсуждается в Минпросвещения РФ, сообщила врио зампреда курского правительства Оксана Крутько в ходе оперативного совещания.

10:46. В ходе оперативного совещания начальник управления безопасности Белгородской области Евгений Воробьев заявил, что из украинского плена вернулись 44 местных военнослужащих. Среди них 15 мобилизованных, 25 контрактников, два срочника и два добровольца.

10:10. На прошлой неделе стартовала работа комиссий по уточнению количества пострадавших при атаках ВСУ домов в курском приграничье. Уже осмотрено 25 жилых помещений в трех муниципалитетах — десять из них непригодны для проживания. Об этом сообщил врио вице-губернатора Роман Денисов в ходе совещания в облправительстве.

9:56. С раннего утра 13 января на электронную почту некоторых органов власти и вузов Воронежской области поступают анонимные сообщения о якобы произошедшем минировании зданий. Рассылка носит массовый характер. Проверки проводятся в установленном порядке. Об этом сообщили в правительстве региона.

9:31. В Курской области продолжаются восстановительные работы после обстрелов ВСУ. С 4 по 12 декабря было заменено 208 оконных блоков, в процессе установки — 75, изготовления — 88. Также завершены работы на кровлях 15 многоквартирных домов и пяти частных, они продолжаются еще в двух частных домовладениях и трех МКД. Об этом сообщил врио первого вице-губернатора — председателя правительства региона Алексей Дедов в ходе оперативного совещания.

9:23. За прошедшие сутки ВСУ обстреляли семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 43 боеприпасов и 53 БПЛА. В результате пострадали три мирных жителя, разрушения получили восемь частных домовладений и девять автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

9:07. За ночь в Курской области один раз объявлялась опасность атаки БПЛА и один раз ракетная опасность. Это следует из данных регионального оперштаба.

8:14. Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Север» безостановочно уничтожают живую силу, бронетехнику, артиллерийские и минометные расчёты ВСУ в приграничном муниципалитете Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.

7:22. Ночью дежурные средства ПВО сбили шесть беспилотников над Воронежской областью и один над Белгородской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.