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«Европе придется меняться»

Дмитрий Дризе — о перспективах партии «Альтернатива для Германии»

АдГ определилась с кандидатом в канцлеры ФРГ. Им стала сопредседатель партии Алиса Вайдель. Она призывает реформировать энергетику и массово отправить домой мигрантов. Вайдель отказалась осудить Россию, а Украину она видит нейтральным государством вне ЕС и НАТО. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не готов считать «Альтернативу для Германии» пророссийской партией.

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

В городе Риза в Саксонии прошел съезд партии «Альтернатива для Германии», которая считается на родине ультраправой и популистской, а некоторые местные политики называют ее откровенно пророссийской. По крайней мере, Федеральное ведомство по охране конституции официально подозревает их в правом экстремизме. Тем не менее партия участвует в выборах, и ее рейтинги в последнее время существенно выросли. Кандидатом на пост канцлера по итогам съезда стала сопредседатель АдГ и глава одноименной фракции в Бундестаге Алиса Вайдель.

Как немецкие партии строятся в боевые порядки и выдвигают лидеров

Досрочные парламентские выборы в стране состоятся 23 февраля 2025 года по причине развала правительственной коалиции. Алисе Вайдель 45 лет, она является большим специалистом по Китаю, свободно владеет китайским языком и почти шесть лет проживала в Поднебесной. Разбирается Вайдель и в банковском деле, она была в свое время аналитиком в банке Goldman Sachs и Bank of China. Вайдель не скрывает свою нетрадиционную сексуальную ориентацию, но ее партия выступает категорически против однополых браков. Кумир Вайдель — Маргарет Тэтчер.

В случае избрания канцлером госпожа Вайдель, в частности, пообещала навести порядок в энергетике, в том числе восстановить «Северные потоки» и снести все ветровые электростанции.

Впрочем, шансов возглавить правительство у нее практически нет, даже несмотря на поддержку Илона Маска и высокие рейтинги. Абсолютно все немецкие политические партии отказываются иметь дело с АдГ.

Почему? Хотя бы потому, что ряд ее членов привлекались за использование запрещенных нацистских лозунгов.

Между тем, согласно опросам, высокие шансы на победу имеет Христианско-демократический союз (ХДС) и его лидер Фридрих Мерц. АдГ при этом может занять второе место. Если ее, конечно, не снимут с выборов, что возможно. Тем не менее приходится повторяться: Европа и ее элиты находятся в кризисе, левые идеи полностью дискредитировали себя, в обществе есть явный запрос на харизматичного лидера. Таковых, к великому сожалению, не находится, и их место занимают откровенные популисты, которые обещают решить все проблемы в один день. Так что придется меняться, адаптироваться к новым политическим реалиям, в противном случае последствия могут быть совсем плачевными.

Как «Северные потоки» вливаются в выборы

А здесь еще новая напасть под названием «Дональд Трамп и его ближайший сподвижник Илон Маск». Они предпочитают опираться на дружественных лидеров, которые пытаются бросить вызов действующему истеблишменту и его ценностям. Алиса Вайдель как раз этим и занимается. Пророссийская ее партия или нет? Это вопрос спорный. На то они и популисты, чтобы соответствовать запросам электората. Не очень похоже, что последний настроен на дружбу с Россией. Против дешевого газа они, конечно, не возражают, но так, чтобы «братья на век» — с этим намного сложнее.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе

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