Посол: договор о партнерстве Ирана и России содержит 47 статей

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном охватывает все сферы двустороннего сотрудничества, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали. По его словам, документ включает 47 статей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казем Джалали

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Казем Джалали

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы подготовили проект и передали его российской стороне. Это заняло около двух с половиной-трех лет, было много встреч и обсуждений, внесены многочисленные изменения, пока, наконец, не было достигнуто соглашение»,— рассказал дипломат в интервью иранскому агентству IRNA.

Для подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и переговоров с Владимиром Путиным президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Москву 17 января. Процесс разработки соглашения начался в еще в 2014 году. Как заявил «Ъ» иранский дипломатический источник, важной частью соглашения станут торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество, а также «партнерство в вопросах, связанных с обороной и безопасностью».

Подробности — в материале «Ъ» «Москва и Тегеран успеют до инаугурации».